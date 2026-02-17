Caída de la libra tras conocer los datos de desempleo en Reino Unido

Datos del mercado laboral del mes de diciembre en Reino Unido
-
Tasa de desempleo: real: 5,2%. Prevista: 5,2%. Anterior: 5,1%
-
Índice de ingresos promedio: real: 4,2%. Prevista: 4,2%. Anterior: 4,5%
-
Índice de ingresos promedio + bonificación: real: 4,2%. Prevista: 4,6%. Anterior: 4,6%
-
Cambio de empleo 3M/3M: real: 52.000. Anterior: 82.000
El mercado laboral del Reino Unido continúa debilitándose, con una tasa de desempleo que asciende al 5,2% y una disminución interanual de 134.000 asalariados en enero de 2026 (estimaciones preliminares). Si bien la tasa de empleo descendió al 75,0%, las vacantes se mantuvieron estancadas en 726.000.
La disminución de las presiones salariales es evidente, ya que el crecimiento anual de las subidas alcanza el 4,2%, lo que deja las ganancias reales en un modesto 0,5%. A pesar de la resiliencia salarial del sector público, la disminución generalizada de las nóminas y el aumento del número de solicitantes de asalariados (1,691 millones) indican una tendencia a la baja.
Este enfriamiento fundamental impulsó la caída del GBP/USD por debajo del nivel de soporte clave de 1,36000, ya que los mercados anticipan una perspectiva económica más cautelosa y una posible mayor flexibilización por parte del Banco de Inglaterra.
Cotización de la libra-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.