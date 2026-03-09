La bolsa hoy: El barril de petróleo supera los 100 dólares

Los precios del petróleo están subiendo drásticamente tras los ataques a la infraestructura petrolera iraní y las represalias que han intensificado el conflicto. El barril de Brent se dispara un 16,5%, hasta los 107 USD por barril, y al inicio de la sesión llegó a subir más de un 27%, superando los 117 USD por barril. Es el mayor aumento diarios desde la pandemia.

El aumento de precios refleja el temor a una importante crisis de suministro tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz. Normalmente, alrededor de 20 millones de barriles de petróleo al día pasan por esta ruta.

El transporte a través del Estrecho de Ormuz prácticamente se ha detenido, dejando millones de barriles de petróleo sin capacidad de envío. Irak, Kuwait y otros productores han comenzado a limitar la producción debido a la falta de acceso a los petroleros. Incluso si el conflicto se calma, restablecer el suministro completo podría llevar tiempo.

Los países del G7 están considerando una liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo en cooperación con la AIE. Se está debatiendo un nivel de 300 a 400 millones de barriles, lo que representaría una intervención mucho mayor que las medidas anteriores. Estas medidas podrían reducir los precios entre 10 y 20 USD por barril, aunque el efecto probablemente sería principalmente a corto plazo.

Si bien la liberación de reservas aumenta la oferta de petróleo, no reemplaza la capacidad de refinación. Esto significa que los precios del combustible para los consumidores podrían mantenerse altos incluso si los precios del crudo bajan.

Japón es uno de los mayores perjudicados económicamente por el aumento de los precios del petróleo debido a su fuerte dependencia de las importaciones de energía. El país podría verse obligado a gastar hasta un 70% más de dólares para asegurar la misma cantidad de crudo.

Donald Trump afirmó que los precios del petróleo caerán rápidamente una vez eliminada la amenaza nuclear de Irán. Sus comentarios sugieren que el principal objetivo de la guerra podría ser el desmantelamiento del programa nuclear iraní.

Trump expresó su frustración después de que Israel atacara 30 instalaciones de almacenamiento de combustible iraníes. Las autoridades estadounidenses temían que los ataques agravaran la escasez mundial de petróleo y aumentaran aún más los precios del combustible. Esto marca el primer punto de tensión notable entre Washington e Israel durante el conflicto. El aumento de los precios del combustible también podría aumentar la presión política en Estados Unidos.

Otros mercados

El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años ha aumentado a alrededor del 4,20 % en medio de la creciente preocupación por la inflación. El oro baja un 0,75% hasta los 5.090 dólares por onza.

La inflación del IPC de China aumentó un 1,3 % interanual en febrero, claramente por encima de las expectativas. Al mismo tiempo, los precios al productor se mantienen en niveles deflacionarios.