Calendario del día: ADP y PMIs europeos en el foco

La agenda macro de hoy estará marcada por una combinación de datos europeos y un indicador clave del mercado laboral estadounidense.

En la primera parte del día se publicarán los PMI de servicios y compuesto de varias economías europeas —España, Italia, Francia, Alemania y, finalmente, el conjunto de la zona euro. Estos datos permitirán evaluar si la recuperación del sector servicios mantiene el impulso observado en los últimos meses o si la desaceleración industrial empieza a filtrarse al resto de la economía.

A continuación, la atención se desplazará a Estados Unidos con la publicación del informe ADP, que mide la creación de empleo en el sector privado. El consenso espera un aumento hasta 98.000 puestos, frente a los 62.000 de marzo. El dato servirá como termómetro previo al informe oficial de empleo (NFP) que elabora el BLS y que se publicará el viernes.