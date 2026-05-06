Calendario del día: ADP y PMIs europeos en el foco

La agenda macro de hoy estará marcada por una combinación de datos europeos y un indicador clave del mercado laboral estadounidense.
En la primera parte del día se publicarán los PMI de servicios y compuesto de varias economías europeas —España, Italia, Francia, Alemania y, finalmente, el conjunto de la zona euro. Estos datos permitirán evaluar si la recuperación del sector servicios mantiene el impulso observado en los últimos meses o si la desaceleración industrial empieza a filtrarse al resto de la economía.
A continuación, la atención se desplazará a Estados Unidos con la publicación del informe ADP, que mide la creación de empleo en el sector privado. El consenso espera un aumento hasta 98.000 puestos, frente a los 62.000 de marzo. El dato servirá como termómetro previo al informe oficial de empleo (NFP) que elabora el BLS y que se publicará el viernes.
La bolsa hoy: AMD y Super Micro confirman que el ciclo de IA sigue intacto
¿Puede Chile entrar en estanflación?
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (05.05.2026)
Premercado: Bolsas suben y petróleo cae mientras se mantiene el alto al fuego
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.