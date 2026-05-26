Dólar Hoy México: el dólar opera estable pese a señales cruzadas sobre Irán

El peso mexicano transcurre este lunes en una sesión sin catalizadores domésticos propios, con el USD/MXN consolidando en torno a los 17.28 pesos. La dinámica del día la dicta Medio Oriente, y el problema es que desde ahí llegan señales que apuntan en direcciones opuestas simultáneamente.

Por un lado, EE.UU. ejecutó operaciones militares en el sur de Irán contra embarcaciones que supuestamente intentaban desplegar minas y sitios de lanzamiento de misiles que representaban una amenaza para las fuerzas estadounidenses en la región. Por el otro, Trump declaró que las negociaciones con Teherán avanzan bien, un mediador pakistaní informó a China que un acuerdo está cerca y el mercado comenzó la semana con cierto optimismo. El resultado neto es un mercado en modo de espera, ni optimismo suficiente para una apreciación del peso, ni alarma suficiente para una fuga hacia el dólar.

El contexto global y la posición de la Fed

La semana pasada el dólar alcanzó sus niveles más altos en seis semanas frente a las divisas emergentes, impulsado por la consolidación de las expectativas de alza de tasas de la Fed. Los mercados descuentan hoy con plena certeza una alza de 25 puntos base antes de fin de 2026, un giro de 180 grados frente a las expectativas de inicio de año que apuntaban a dos recortes.

El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, tomó posesión el viernes pasado en una ceremonia en la Casa Blanca, y el mercado buscará en sus primeras apariciones públicas señales sobre si adoptará una postura más restrictiva o mantendrá el sesgo de espera hasta que haya más visibilidad sobre la trayectoria de la inflación.

El próximo dato relevante para el tipo de cambio es el PCE de abril, el indicador de inflación preferido de la Fed, que se publicará en los próximos días. El consenso anticipa lecturas por encima del objetivo del 2% tanto en el headline como en el componente subyacente, lo que consolidaría la narrativa hawkish y daría soporte adicional al dólar frente a las divisas emergentes. Si el dato sorprende al alza, la probabilidad de alza de tasas en diciembre podría elevarse aún más, presionando al peso. Si viene en línea o por debajo, podría abrir un pequeño espacio de alivio.

La inversión extranjera directa en México alcanzó un récord histórico

México reportó que la inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2026 alcanzó un récord histórico de 23.591 millones de dólares, con un crecimiento anual del 10.4%. El componente más dinámico fue la reinversión de utilidades de empresas ya instaladas, que creció 33.5% hasta los 22.222 millones, con sectores como manufactura automotriz (+20.4%), servicios financieros (+28.8%) y manufactura avanzada liderando los flujos. EE.UU. se mantuvo como principal origen con 10.210 millones de dólares, un 23.6% más que un año antes.

El dato confirma que las empresas internacionales que ya operan en México siguen apostando por expandir sus operaciones, en parte aprovechando la ventaja competitiva que ofrece el país frente al esquema arancelario impulsado por Trump. Sin embargo, la mayor parte corresponde a reinversión de empresas existentes, no a nuevas inversiones, y el contraste con la inversión privada nacional es menos favorable, con solo el 40% de los empresarios mexicanos considerando que es un buen momento para invertir en el país, frente al 54.4% del primer semestre de 2024.

Análisis técnico del dólar en México

El gráfico de 15 minutos muestra al par en 17.2858, con la SMA(50) y la SMA(200) prácticamente superpuestas sobre el precio actual, generando una zona de convergencia técnica donde el par no tiene ventaja clara en ninguna dirección. El RSI está levemente por debajo de 50, coherente con un sesgo neutro sin convicción bajista ni alcista. El MACD está cerca de cero sin histograma significativo, confirmando ausencia de momentum.

El círculo rojo en el gráfico marca la zona de soporte testeada recientemente en torno a 17.2456-17.2529, nivel que se mantuvo como piso en las sesiones previas. La línea de tendencia alcista azul discontinua sigue vigente desde abajo, con soporte dinámico que asciende gradualmente. Resistencia inmediata en la SMA(200) y luego en 17.3052. Si el precio rompe por encima de las SMAs con cierre confirmado, la siguiente resistencia relevante es 17.3462 y luego 17.4073. Soporte en 17.2456 y zona crítica en 17.2009 y 17.1604.

Fuente: xStation5.