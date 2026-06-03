Calendario del día: Datos del sector servicios en Europa y EE. UU.

- Los mercados inician una sesión con un fuerte apetito por el riesgo ante los máximos del S&P 500 y el MSCI
- El calendario macroeconómico de hoy se centra principalmente en los datos del sector servicios de Europa y Estados Unidos
- El informe de empleo de ADP, el PMI de servicios del ISM, los datos de pedidos de fábrica y el Libro Beige de la Reserva Federal se encuentran entre las publicaciones destacadas
- Los mercados inician una sesión con un fuerte apetito por el riesgo ante los máximos del S&P 500 y el MSCI
- El calendario macroeconómico de hoy se centra principalmente en los datos del sector servicios de Europa y Estados Unidos
- El informe de empleo de ADP, el PMI de servicios del ISM, los datos de pedidos de fábrica y el Libro Beige de la Reserva Federal se encuentran entre las publicaciones destacadas
Los mercados globales inician la sesión en un entorno de fuerte apetito por el riesgo, impulsado por los máximos históricos del S&P 500 y el MSCI, así como por el repunte de las acciones de semiconductores. Al mismo tiempo, el sentimiento se mantiene frágil debido a las tensiones en Oriente Medio, que siguen impulsando los precios del petróleo y aumentando la volatilidad en los mercados de materias primas. En Asia, la atención se centró en los datos más débiles del PIB australiano, el fuerte aumento del PMI de servicios de Caixin en China y la estabilización del PMI de servicios de Japón en torno a los 50 puntos.
El calendario macroeconómico de hoy se centra principalmente en los datos del sector servicios de Europa y Estados Unidos, así como en la evolución del mercado laboral estadounidense. Entre las publicaciones clave para el dólar, los mercados de bonos y los índices bursátiles se incluyen el informe de empleo de ADP, el PMI de servicios del ISM, los datos de pedidos de fábrica y el Libro Beige de la Reserva Federal. En Polonia, los inversores seguirán de cerca las declaraciones del gobernador del Banco Nacional de Polonia, Adam Glapiński.
Publicaciones económicas del día
- 09:55 — Alemania - PMI de servicios, consenso 47,8
- 10:00 — Eurozona - PMI de servicios, consenso 46,4
- 11:00 — Eurozona - Inflación del IPP interanual, consenso 4,8%
- 14:15 — Estados Unidos - Informe de empleo de ADP, consenso 116.000
- 15:00 — Polonia - Discurso del gobernador del Banco Nacional de Polonia, Adam Glapiński
- 15:45 — Estados Unidos - PMI global de servicios de S&P, consenso 50,9
- 16:00 — Estados Unidos - PMI de servicios del ISM, consenso 53,7, y pedidos de fábrica, consenso 4,6% intermensual
- 16:30 — Estados Unidos - Inventarios semanales de petróleo crudo de la EIA
- 20:00 — Estados Unidos - Libro Beige de la Reserva Federal
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