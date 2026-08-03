Dólar hoy México: PMI manufacturero sostiene señales mixtas y el peso opera estable

El dólar en México (USDMXN) inaugura agosto sin sobresaltos, en una sesión donde la falta de movimiento resulta más informativa que cualquier variación puntual. El tipo de cambio se mantiene estable alrededor de 17.3096 pese a que la agenda local trajo tres publicaciones y a que el dólar continúa bajo presión en el mercado global. Esa quietud sugiere que el par ya incorporó tanto la moderación de la Fed como la fortaleza del yen, y que el mercado local prefiere esperar antes de tomar una nueva dirección.

El yen concentra la presión sobre el dólar global

La debilidad del billete verde dejó de responder únicamente a la intervención de Tokio. En los últimos días, el Tesoro estadounidense adquirió yenes utilizando sus tenencias en euros, una operación que amplificó el rebote inicial de la divisa japonesa y consolidó el sesgo bajista del dólar. A ese movimiento se sumó el mantenimiento del pivote parcial de los inversionistas extranjeros fuera de posiciones en la moneda estadounidense, iniciado la semana pasada.

El componente monetario reforzó esa dinámica, la Fed dejó su tasa sin cambios en la reunión de julio, tal como anticipaba el consenso, pero el presidente Kevin Warsh mostró reticencia a confirmar que un alza sería su reacción preferida frente a una inflación más elevada. Esa ambigüedad llevó a los mercados internacionales a recortar tenencias de activos denominados en dólares, aunque el ajuste tiene un límite claro, ya que los futuros de tasas siguen mostrando que más de la mitad del mercado se posiciona para un incremento en septiembre.

Para el peso mexicano, ese equilibrio resulta favorable en el corto plazo. Con Banxico en 6.50% y la Reserva Federal en un rango de 3.50%-3.75%, el diferencial se mantiene entre 275 y 300 puntos base, un margen que sostiene el atractivo del carry trade mientras la Fed no ejecute el alza descontada.

Los datos locales confirman una manufactura de dos velocidades

El PMI manufacturero de S&P Global se mantuvo en 51.3 en julio, encadenando un segundo mes consecutivo de mejora en las condiciones operativas, con nuevos pedidos creciendo al ritmo más rápido desde noviembre de 2023 gracias a una demanda interna más firme. La contracara es que los pedidos de exportación volvieron a terreno de contracción y la producción fabril siguió cayendo, extendiendo un deterioro que comenzó hace dos años por la debilidad de los sectores automotriz y de construcción.

Fuente: S&P Global PMI.

Las presiones de costos también quedaron en evidencia, el desempeño de los proveedores se deterioró por cuellos de botella logísticos, escasez de insumos y el conflicto en Medio Oriente, lo que empujó a las empresas a elevar sus compras al mayor ritmo en casi dos años y medio para anticiparse a nuevas demoras. La inflación de costos de insumos permaneció elevada, impulsada por combustibles, materiales, transporte y aranceles, un factor que conviene seguir de cerca porque erosiona márgenes sin necesidad de que se traduzca de inmediato en precios al consumidor.

La confianza empresarial, en tanto, quedó estable en 48 y completó diecisiete meses consecutivos bajo el umbral de 50 que separa optimismo de pesimismo. El desglose muestra mejoras marginales, con la evaluación de la situación económica actual subiendo 0.2 puntos hasta 48.3 y las expectativas para la economía avanzando 0.3 puntos hasta 52.1, mientras las expectativas sobre el propio negocio subieron 0.5 puntos hasta 56.2. El dato más incómodo es el indicador de momento oportuno para invertir, que retrocedió 1.4 puntos hasta 32.9 y refleja las preocupaciones sobre flujo de caja, inseguridad, competencia internacional y riesgo geopolítico. Completa el panorama el balance fiscal de junio, con un déficit previo de 391.3 mil millones de pesos y un pronóstico de 430.0 mil millones.

Análisis técnico del dólar en México

Fuente: xStation5.

En gráfico de 15 minutos, el USD/MXN cotiza en 17.3096 después de perder la referencia de 17.34, nivel que había funcionado como soporte y que ahora actúa como primera resistencia junto con la banda media de Bollinger en 17.3123. El par se mueve en la mitad inferior del canal de volatilidad, con la banda superior en 17.3321 y la inferior en 17.2926, lo que delimita bien el rango de la sesión. Una recuperación sostenida sobre 17.34 abriría paso hacia la zona de 17.39, donde se ubica el retroceso de 61.8%.

En sentido contrario, la pérdida de 17.29 dejaría expuesto el siguiente objetivo relevante en 17.25. El RSI se ubica en terreno neutral levemente por debajo de 50, mientras que un ADX cercano a 20 confirma la ausencia de tendencia definida, lectura coherente con la estabilidad que muestra el par durante la jornada.