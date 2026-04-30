El festival de bancos centrales está en pleno apogeo. Esta semana ha estado dominada desde el principio por decisiones y comunicaciones de las principales autoridades monetarias del mundo. Comenzó con el Banco de Japón, luego los mercados digirieron la reunión del FOMC y el mensaje de la Reserva Federal, y hoy la atención se desplaza a Europa, donde el BCE y el Banco de Inglaterra completan una secuencia excepcionalmente cargada de eventos clave. Se trata de una configuración poco habitual en la que varias decisiones de política monetaria de grandes economías se concentran en un periodo muy corto, obligando a los mercados a una revisión continua de expectativas.

En un entorno así, los datos macro dejan de ser simples estadísticas. Cada lectura de inflación, cada cifra de crecimiento o cada dato laboral se convierte en una pieza del rompecabezas que refuerza o desafía la narrativa de los bancos centrales. La gran pregunta para los mercados sigue siendo si la desinflación es realmente estable o si las economías están entrando en una fase más irregular, donde crecimiento y precios comienzan a divergir.

Hoy, el calendario es especialmente denso en Europa, con datos de inflación, PIB y mercado laboral llegando simultáneamente desde múltiples economías, todo ello acompañado por las decisiones del BCE y del Banco de Inglaterra. Al mismo tiempo, los datos de Estados Unidos continúan actuando como referencia global para las expectativas de tipos.

Calendario económico del día

07:30 – Francia

PIB s.a. (t/t, Q1): 0,0% vs 0,2% / 0,2%

Gasto del consumidor (m/m): 0,7% vs 0,6% / -1,4%

08:00 – Alemania

Ventas minoristas (m/m): -0,5% / -0,6%

Ventas minoristas (y/y): 0,4% / 0,7%

Precios de importación (m/m): 2,5% / 0,3%

Precios de importación (y/y): -2,3%

08:30 – Hungría

PIB s.a. (t/t): 0,2%

PIB n.s.a. (y/y): 1,0% vs 0,8%

PIB s.a. (y/y): 0,6%

Balanza comercial: 665 millones EUR

08:45 – Francia

IPC (y/y): 2,0% vs 1,7%

IPCA (y/y): 2,2% vs 2,0%

IPC (m/m): 0,9% vs 1,0%

PPI (y/y): -2,4%

09:00 – República Checa

PIB s.a. (t/t): 0,5% vs 0,7%

PIB s.a. (y/y): 2,5% vs 2,7%

09:00 – España

PIB (t/t): 0,5% vs 0,8%

PIB (y/y): 2,7% vs 2,7%

09:00 – Suiza

Indicador KOF: 96 vs 96,1

09:00 – Turquía

Balanza comercial: -9.030 millones USD

09:30 – Polonia

IPC (y/y): 2,9% vs 3,0%

IPC (m/m): 0,4% vs 1,1%

09:55 – Alemania

Tasa de desempleo: 6,3%, en línea con lo esperado

10:00 – Alemania

PIB (t/t): 0,2% vs 0,3%

PIB (y/y): 0,4% vs 0,6%

10:00 – Italia

PIB (t/t): 0,1% vs 0,3%

PIB (y/y): 0,6% vs 0,8%

Tasa de desempleo: 5,3%

Zona euro – datos clave (11:00)

Inflación HICP (y/y): 2,9% vs 2,6%

HICP subyacente (y/y): 2,3% vs 2,3%

PIB (t/t): 0,2% vs 0,2%

PIB (y/y): 0,8% vs 1,2%

Tasa de desempleo: 6,2%

14:15 – Banco Central Europeo

Tipo de refinanciación: 2,15% (sin cambios)

Tipo de depósito: 2,00% (sin cambios)

14:45 / 16:15

Rueda de prensa del BCE

Discurso de Christine Lagarde

Reino Unido – Banco de Inglaterra (13:00)

Tipo de interés: 3,75% (sin cambios)

Estados Unidos – datos clave (14:30)

Gasto del consumidor: 0,9% vs 0,5%

PCE subyacente (y/y): 3,2% vs 3,0%

PIB anualizado: 2,3% vs 0,5%

Deflactor del PIB: 3,8% vs 3,7%

PCE subyacente (t/t): 4,1% vs 2,7%

Ingresos: 0,3%

Solicitudes de desempleo: 214.000

ECI: 0,8% vs 0,7%

15:45

PMI de Chicago: 53 vs 52,8

16:00

Indicadores adelantados: -0,1%

16:30