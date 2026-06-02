- El calendario del día está marcado por la publicación de la inflación HICP de la Eurozona y las JOLTS de Estados Unidos
- Palo Alto, Ulta Beauty y Victoria’s Secret, entre otros, presentarán resultados
- Los titulares sobre Oriente Medio siguen inconsistentes, por lo que puede verse volatilidad en el mercado de materias primas
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El inicio de la semana trajo nuevas noticias desde Oriente Medio, lo que impulsó al alza los precios de las materias primas energéticas. Hoy observamos cierta corrección, pero la atención del mercado podría desplazarse por fin hacia los datos macroeconómicos.
El foco estará en la inflación HICP de la Eurozona (11:00 h) y las JOLTS del mercado laboral estadounidense (16:00 h)
Sesión asiática
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Inflación de Corea del Sur: sube al 3,1% en mayo, máximo desde marzo de 2024, aumentando la probabilidad de una subida de tipos en la reunión del BoK del 16 de julio.
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Cuenta corriente: superávit récord de 37.300 millones USD, impulsado por un boom exportador del 53,2% interanual, liderado por semiconductores.
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Australia: registra el mayor déficit por cuenta corriente de su historia (19.400 millones USD), debido a un fuerte aumento de importaciones vinculadas a inversiones masivas en centros de datos.
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Además, se anunció un aumento del salario mínimo del 5,97% y un incremento del 4,75% en los salarios sectoriales (“awards”), que en Australia superan los 100 marcos laborales distintos.
Calendario macroeconómico
Eurozona – Inflación HICP (mayo)
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Hora: 11:00 h
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Consenso: 3,2%
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Anterior: 3%
Polonia – Decisión de tipos
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Hora: tarde
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Consenso: pausa
Estados Unidos – JOLTS (abril)
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Hora: 16:00 h
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Consenso: 6,860 millones
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Anterior: 6,866 millones
Resultados empresariales
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Palo Alto Networks (PANW.US)
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Dollar General (DG.US)
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Victoria’s Secret (VSCO.US)
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GitLab (GTLB.US)
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Ulta Beauty (ULTA.US)
Tres mercados a vigilar
1. Dólar estadounidense (USD)
A la espera del dato de JOLTS, el primero de los indicadores laborales importantes de la semana.
2. Euro (EUR)
La inflación de mayo no debería sorprender demasiado —ya se conocen los datos de los países miembros—, pero podría confirmar la subida de tipos del BCE en junio.
3. Petróleo y GNL
Los titulares sobre Oriente Medio siguen siendo muy inconsistentes, por lo que es probable que veamos otra sesión de elevada volatilidad en materias primas.
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