05:40 · 11 de febrero de 2026

Calendario del día: Las NFP y los inventarios de crudo toman el control del sentimiento del mercado.

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Europa arranca con tono débil mientras los inversores esperan los datos clave de empleo en EE. UU.
  • Las NFP y el informe de inventarios de petróleo pueden marcar el ritmo del mercado en la segunda mitad del día.
  • El CAC40 lidera las caídas, mientras Austria y Portugal destacan como los únicos focos de fortaleza.

La sesión cash en los mercados europeos acaba de comenzar. Las principales bolsas registran ligeros descensos en los primeros minutos de negociación.

  • DAX (Alemania): –0,34%

  • Euro Stoxx 50: –0,22%

  • Austria y Portugal son los mercados con mejor comportamiento.

  • El CAC40 lidera las caídas con retrocesos cercanos al 0,45%.

La gran pregunta es: ¿y ahora qué?

La respuesta dependerá en gran parte de los datos macroeconómicos y de los resultados empresariales que se publican hoy. Los detalles están recogidos en los calendarios adjuntos.
 

