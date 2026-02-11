Calendario del día: Las NFP y los inventarios de crudo toman el control del sentimiento del mercado.

Conclusiones clave Europa arranca con tono débil mientras los inversores esperan los datos clave de empleo en EE. UU.

Las NFP y el informe de inventarios de petróleo pueden marcar el ritmo del mercado en la segunda mitad del día.

El CAC40 lidera las caídas, mientras Austria y Portugal destacan como los únicos focos de fortaleza.

La sesión cash en los mercados europeos acaba de comenzar. Las principales bolsas registran ligeros descensos en los primeros minutos de negociación. DAX (Alemania): –0,34%

Euro Stoxx 50: –0,22%

Austria y Portugal son los mercados con mejor comportamiento.

El CAC40 lidera las caídas con retrocesos cercanos al 0,45%. La gran pregunta es: ¿y ahora qué? La respuesta dependerá en gran parte de los datos macroeconómicos y de los resultados empresariales que se publican hoy. Los detalles están recogidos en los calendarios adjuntos.

Fuente: XTB Fuente: XTB

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.