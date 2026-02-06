Calendario del día: Mercado laboral canadiense e índice de Michigan

En Canadá, hoy se publicará el informe del mercado laboral, mientras que en Estados Unidos conoceremos el índice preliminar de la Universidad de Michigan. Además, se prestará atención a la actividad del sector petrolero y a los datos de crédito al consumo. Los resultados de estas publicaciones podrían impactar en el sentimiento actual del mercado. Calendario económico del día 08:00 - Alemania – Comercio Exterior (diciembre) Balanza comercial: real: 17.100 millones de euros (previsión: 14.100 millones; anterior: 13,6)

Exportaciones (intermensual): real: 4 % (previsión: 1 %; anterior: 2,5 %)

Importaciones (intermensual): real: 1,4 % (previsión: 0,2 %; anterior: 0,7 %) 08:00 - Alemania – Producción Industrial (diciembre) Producción (intermensual): real: -1,9 % (previsión: -0,3 %; anterior: 0,2 %)

Producción (intermensual) (interanual): real -0,6 % (anterior: 0,5 %) 08:00 - Suecia – Inflación al consumidor (enero) IPC (intermensual): real 0,1 % (previsión: 0,4 %; anterior: 0,0 %)

IPC subyacente (interanual): real 0,4 % (previsión: 0,6 %; anterior: 0,3 %) 08:00 - Noruega – Procesamiento industrial (intermensual, diciembre): real -0,1 % (anterior: 2 %) 08:30 - Hungría – Producción industrial preliminar (diciembre) Ajustado estacionalmente (intermensual): -2 %

Sin ajustar interanualmente (interanualmente): -5,4 %

Ajustado por días laborables interanualmente (interanualmente): -5,4 % 09:00 - Suiza – Tasa de desempleo (enero): 3% 09:00 - República Checa – Producción industrial (interanual, diciembre): 3,2% 09:00 - República Checa – Balanza comercial exterior (CZK, diciembre): 10.000 millones 09:00 - España – Producción industrial interanual del mes de diciembre: 4,5% 12:00 - Chile – Inflación del IPC (intermensual, enero): 0,4 % 14:00 - Polonia – Actas de la reunión del Comité de Política Monetaria (enero) 14:30 - Canadá – Mercado laboral (enero) Tasa de desempleo: 6,8 %

Variación del empleo: 7.100

Variación del empleo a tiempo completo: 50.200

Variación del empleo a tiempo parcial: -42.000 16:00 - EE. UU. – Informe preliminar de la Universidad de Michigan (febrero) Índice: 55,2

Expectativas de inflación a corto plazo: 4

Expectativas de inflación a largo plazo: 3,3 16:00 - Canadá – Índice PMI Ivey s.a. (Enero): 49,9 18:00 - EE. UU. – Discurso de Philip Jefferson, miembro de la Reserva Federal 19:00 - EE. UU. – Recuento de plataformas petrolíferas (semanal): 412 21:00 - EE. UU. – Crédito al consumo (USD, diciembre): 8.500 millones

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.