Calendario del día: PMIs europeos y PCE, PIB y PMIs de EE. UU.

Aunque la primera parte de la semana fue relativamente tranquila, el calendario macro de hoy está excepcionalmente cargado tanto en Europa como en Estados Unidos. Los mercados primero digerirán las lecturas de PMI de las principales economías europeas, antes de que la atención se desplace rápidamente hacia el PCE de EE. UU. y las cifras de PIB. Más tarde en la sesión, los inversores también recibirán los PMIs estadounidenses y la encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.

Calendario macro

07:30 AM GMT: PMI de Alemania (servicios y manufacturas)

08:00 AM GMT: PMI de la Eurozona (servicios y manufacturas)

08:30 AM GMT: PMI del Reino Unido (servicios y manufacturas)

12:30 PM GMT: Ventas minoristas de Canadá, IPP y PCE

12:30 PM GMT: Inflación PCE de EE. UU.

12:30 PM GMT: Datos de PIB de EE. UU.

1:45 PM GMT: PMI de EE. UU. (servicios y manufacturas)

2:00 PM GMT: Sentimiento del consumidor e inflación esperada (Universidad de Michigan)

2:00 PM GMT: Ventas de viviendas nuevas en EE. UU.

2:00 PM GMT: Decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre aranceles (tentativa)

Oradores de bancos centrales

1:45 PM GMT: Bostic (Fed)

4:45 PM GMT: Logan (Fed)

Precio del par EUR/USD

El EUR/USD amplía su caída hoy, con la EMA 200 —que define la tendencia— situada cerca de 1,165. Este nivel ha actuado como soporte en tres ocasiones recientes: dos veces en noviembre de 2025 y una vez en enero de este año.

Fuente: xStation5