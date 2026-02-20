Calendario del día: PMIs europeos y PCE, PIB y PMIs de EE. UU.

- La sesión arranca con una concentración poco habitual de referencias macro decisivas a ambos lados del Atlántico.
- Un indicador clave en EE. UU. marcará el tono de las expectativas sobre la Fed.
- El dato de crecimiento estadounidense podría inclinar el sentimiento en un mercado ya frágil.
- El principal par de divisas defiende un nivel técnico que ha sido crucial en las últimas semanas.
- El tramo central del día apunta a una volatilidad elevada por la acumulación de publicaciones críticas.
Aunque la primera parte de la semana fue relativamente tranquila, el calendario macro de hoy está excepcionalmente cargado tanto en Europa como en Estados Unidos. Los mercados primero digerirán las lecturas de PMI de las principales economías europeas, antes de que la atención se desplace rápidamente hacia el PCE de EE. UU. y las cifras de PIB. Más tarde en la sesión, los inversores también recibirán los PMIs estadounidenses y la encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.
Calendario macro
- 07:30 AM GMT: PMI de Alemania (servicios y manufacturas)
- 08:00 AM GMT: PMI de la Eurozona (servicios y manufacturas)
- 08:30 AM GMT: PMI del Reino Unido (servicios y manufacturas)
- 12:30 PM GMT: Ventas minoristas de Canadá, IPP y PCE
- 12:30 PM GMT: Inflación PCE de EE. UU.
- 12:30 PM GMT: Datos de PIB de EE. UU.
- 1:45 PM GMT: PMI de EE. UU. (servicios y manufacturas)
- 2:00 PM GMT: Sentimiento del consumidor e inflación esperada (Universidad de Michigan)
- 2:00 PM GMT: Ventas de viviendas nuevas en EE. UU.
- 2:00 PM GMT: Decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre aranceles (tentativa)
Oradores de bancos centrales
- 1:45 PM GMT: Bostic (Fed)
- 4:45 PM GMT: Logan (Fed)
Precio del par EUR/USD
El EUR/USD amplía su caída hoy, con la EMA 200 —que define la tendencia— situada cerca de 1,165. Este nivel ha actuado como soporte en tres ocasiones recientes: dos veces en noviembre de 2025 y una vez en enero de este año.
Fuente: xStation5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.