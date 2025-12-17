Calendario económico cargado en Europa y en EE. UU.

- Los datos de inflación de Reino Unido y la eurozona marcarán el calendario europeo.
- En Estados Unidos, destaca la entrevista de Christopher Waller, posible sucesor de Powell, en la Casa Blanca.
Empezamos la jornada con los datos de inflación del Reino Unido y el informe del WSJ sobre la "entrevista" de Christopher Waller para presidente de la Fed en la Casa Blanca. A nivel macroeconómico, la atención de los inversores se centra en la confianza empresarial alemana y en la inflación de la Eurozona.
En Estados Unidos, las novedades sobre el bloqueo de los petroleros que comercian con Venezuela aumentan la volatilidad de un mercado petrolero que también se ve influenciado por el informe semanal de la EIA.
Calendario económico del día
10:00 - Índice Ifo en Alemania para el mes de diciembre
-
Índice de Clima Empresarial: pronóstico: 88,2; anterior: 88,1
-
Evaluación Actual Alemana: pronóstico: 85,7; anterior: 85,6
-
Expectativas Empresariales: pronóstico: 90,5; anterior: 90,6
11:00 - Informe de empleo en la Eurozona
-
Salarios en la zona euro (T3): anterior 3,70% interanual
11:00 - Índice de Coste Laboral en la Eurozona
-
Pronóstico 3,50% interanual. Anterior 3,60% interanual
11:00 - Informe de inflación en la Eurozona
-
IPC: previsión: -0,3 % intermensual; anterior: 0,2 % intermensual;
-
IPC: previsión: 2,2 % interanual; anterior: 2,2 % interanual;
-
IPC subyacente: previsión: -0,5 % intermensual; anterior: -0,5 % intermensual;
-
IPC subyacente: previsión: 2,4 % interanual; anterior: 2,4 % interanual;
-
IPCA sin energía ni alimentos: previsión: 2,4 % interanual; anterior: 2,4 % interanual;
-
IPCA sin energía ni alimentos: previsión: -0,4 % intermensual; anterior: 0,2 % intermensual;
14:15 - Discurso de Waller (Fed)
15:05 - Discurso de Williams (Fed)
16:30 - Datos de la EIA
-
Inventarios de petróleo crudo: pronóstico: -2,400 millones; anterior: -1,812 millones.
-
Importaciones de petróleo crudo: anterior: 0,212 millones.
-
Inventarios de petróleo crudo de Cushing: anterior: 0,308 millones.
-
Producción de combustible destilado: anterior: 0,380 millones.
-
Existencias semanales de destilados de la EIA: anterior: 2,502 millones.
-
Producción de gasolina: anterior: -0,178 millones.
-
Existencias de combustible para calefacción: anterior: 0,442 millones.
-
Tasas semanales de utilización de refinerías de la EIA: anterior: 0,4 % intersemanal.
-
Inventarios de gasolina: anterior: 6,397 millones.
-
Producción de crudo de refinería de la EIA: anterior: -0,016 millones intersemanal;
18:30 - Discurso de Bostic (Fed)
19:00 - Subasta de bonos a 20 años en EE. UU.
-
Anterior 4,706%
