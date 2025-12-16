Centro Democrático elige a Paloma Valencia y apuesta por una derecha más moderada en Colombia

El escenario político se da en un contexto de debilidad del peso colombiano , con el mercado atento a definiciones electorales y riesgos locales.

La decisión expone divisiones internas en la derecha, lo que podría favorecer tempranamente a la coalición del presidente Gustavo Petro .

El Centro Democrático nominó a Paloma Valencia como candidata presidencial, marcando un giro hacia una derecha más moderada .

El Centro Democrático define su carta presidencial

El poderoso partido Centro Democrático de Colombia eligió a la senadora Paloma Valencia como su candidata para las elecciones presidenciales del próximo año. La decisión sugiere un intento de proyectar una derecha más moderada de cara a una contienda en la que el oficialismo ya cuenta con un candidato bien posicionado.

Valencia, senadora desde 2014 y reconocida opositora del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, se impuso a María Fernanda Cabal y Paola Holguín en una encuesta interna, según informó el director del partido, Gabriel Vallejo, en una conferencia de prensa en Bogotá.

Un perfil moderado dentro de la derecha

Aunque históricamente alineada con la postura de línea dura del fundador del partido, Álvaro Uribe Vélez, Valencia es considerada una figura menos radical dentro del amplio espectro de la derecha colombiana. Esta característica podría facilitarle ampliar su base de apoyo o incluso articular una coalición capaz de competir con la izquierda.

“Paloma Valencia podría tener mayores posibilidades de atraer a amplios sectores, y no se la considera tan radical”, señaló el consultor político Andrés Mejía. “Además, sus años de experiencia le otorgan un alto reconocimiento, una ventaja crucial en cualquier campaña”.

Un año convulso para el uribismo

La nominación llega tras un período especialmente caótico para el partido fundado por Uribe. En agosto, el senador Miguel Uribe Turbay, entonces aspirante presidencial, falleció tras recibir un disparo durante un evento político. Posteriormente, su padre, Miguel Uribe Londoño, intentó postularse, pero fue excluido del proceso por disputas internas.

Estas tensiones internas no han desaparecido y, de hecho, la candidatura de Valencia podría acentuar las divisiones dentro de la derecha colombiana.

Ventaja inicial para la coalición de Petro

La fragmentación opositora ha otorgado una ventaja temprana a la coalición del presidente Gustavo Petro, pese a la caída en su popularidad a medida que su único mandato se acerca a su fin.

La coalición izquierdista Pacto Histórico eligió en octubre al senador Iván Cepeda, quien lidera las encuestas con cerca del 32% de apoyo, según un sondeo de Invamer realizado en diciembre. En contraste, Paloma Valencia registró apenas 1,1%, quedando muy por detrás del abogado Abelardo de la Espriella (18%) y del aspirante centrista Sergio Fajardo (8,5%).

Los partidos planean celebrar primarias en marzo. Si bien se espera que Valencia participe, De la Espriella y Fajardo ya han indicado que no lo harán, optando por competir directamente en la primera vuelta del 31 de mayo.

Análisis técnico breve: peso colombiano y tipo de cambio

Fuente: xStation 5

En el mercado cambiario, el peso colombiano mantiene un sesgo debilitado frente al dólar. El tipo de cambio muestra una tendencia bajista prolongada para la moneda local, con máximos y mínimos descendentes en gráfico diario.

Desde el punto de vista técnico:

La zona cercana a 3.850–3.880 actúa como resistencia de corto plazo.

El soporte inmediato se ubica en torno a 3.750–3.780 , con riesgo de extensión si persiste la incertidumbre política.

Mientras el precio se mantenga por debajo de resistencias clave, el sesgo sigue siendo alcista para el dólar, reflejando cautela del mercado ante el panorama electoral.

La evolución del proceso político y la consolidación de candidaturas serán claves para definir si el tipo de cambio logra estabilizarse o mantiene la volatilidad en los próximos meses.