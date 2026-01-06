Calendario económico: datos del PMI como los informes clave del día 📌

La agenda macroeconómica de hoy es relativamente liviana. Las principales publicaciones estarán centradas en los PMI de países europeos, seguidos más tarde por los datos PMI de Estados Unidos. Pese al feriado de Epifanía en algunos países, las bolsas permanecen en general abiertas. Los horarios de negociación varían: varias plazas de Europa Central y del Este —donde es festivo— están cerradas, mientras que los principales mercados de Europa Occidental, como Euronext y la Bolsa de Londres, así como las bolsas estadounidenses (NYSE y Nasdaq), operan con normalidad. Los mercados asiáticos también han funcionado mayoritariamente sin cambios. Calendario detallado del día: 07:45 (BST) – Francia | Inflación de diciembre IPC Francia: 0,1% m/m (prev.: -0,2%; est.: 0,2%)

IPC Francia: 0,8% a/a (prev.: 0,9%; est.: 0,9%)

IPCA Francia: 0,1% m/m (prev.: -0,2%; est.: 0,2%)

IPCA Francia: 0,7% a/a (prev.: 0,8%; est.: 0,8%) 08:15 (BST) – España | PMI de diciembre PMI Servicios HCOB España: 57,1 (prev.: 55,6; est.: 54,8) 08:45 (BST) – Italia | PMI de diciembre PMI Servicios HCOB Italia: 54,2 (prev.: 55,0)

PMI Compuesto HCOB Italia: 53,8 (prev.) 08:50 (BST) – Francia | PMI de diciembre PMI Servicios HCOB Francia: 50,2 (prev.: 51,4)

PMI Compuesto HCOB Francia: 50,1 (prev.: 50,4) 08:55 (BST) – Alemania | PMI de diciembre PMI Servicios HCOB Alemania: est. 52,6 ; prev. 53,1

PMI Compuesto HCOB Alemania: est. 51,5; prev. 52,4 09:00 (BST) – Zona euro | PMI de diciembre PMI Servicios HCOB Zona Euro: est. 52,6 ; prev. 53,6

PMI Compuesto HCOB Zona Euro: est. 51,9; prev. 52,8 09:30 (BST) – Reino Unido | PMI de diciembre PMI Servicios S&P Global Reino Unido: est. 52,1 ; prev. 51,3

PMI Compuesto S&P Global Reino Unido: est. 52,1; prev. 51,2 13:00 (BST) – Alemania | Inflación de diciembre IPCA Alemania: est. 0,4% m/m ; prev. -0,5% m/m

IPCA Alemania: est. 2,2% a/a ; prev. 2,6% a/a

IPC Alemania: est. 0,3% m/m ; prev. -0,2% m/m

IPC Alemania: est. 2,0% a/a; prev. 2,3% a/a 14:45 (BST) – Estados Unidos | PMI de diciembre PMI Servicios S&P Global EE. UU.: est. 52,9 ; prev. 54,1

PMI Compuesto S&P Global EE. UU.: est. 53,0; prev. 54,2

