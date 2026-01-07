Calendario económico: ¿El mercado laboral de EEUU se prepara para una recuperación?

Los mercados esperan con ansias una serie de publicaciones macroeconómicas que definirán las expectativas para el informe de empleo estadounidense (NFP) del viernes.
En EE. UU., la atención se centra tanto en la evolución del empleo privado de ADP como en las vacantes de JOLTS. Los inversores esperan que los datos indiquen una estabilización del mercado laboral tras los recientes recortes de tipos de la Fed, aunque es probable que la demanda de nuevas contrataciones se mantenga moderada. El calendario también está repleto de datos del ISM sobre la actividad de servicios y los nuevos pedidos de manufactura.
En Europa, junto con las ventas minoristas alemanas, se publicarán los datos de empleo alemán, el PMI de construcción del Reino Unido y la lectura preliminar de la inflación de la eurozona para diciembre. Se espera que la abundancia de informes genere una volatilidad moderada en los mercados de divisas y los índices locales.
Calendario económico de hoy:
08:00, Alemania – Ventas minoristas de noviembre:
- Ventas minoristas en Alemania: 1,1 % interanual; 2,1 % interanual anterior
- Ventas minoristas en Alemania: 0,6 % intermensual real; 0,2 % intermensual anterior; 0,3 % intermensual anterior
09:55, Alemania – Datos de empleo de diciembre:
- Variación del desempleo en Alemania: 5.000 millones de pronóstico; 1.000 millones de pronóstico anterior
- Tasa de desempleo en Alemania: 6,3 % de pronóstico; 6,3 % de pronóstico anterior
- Desempleo en Alemania: 2,973 millones de pronóstico anterior
- Desempleo en Alemania (n.e.d.): 2,885 millones de pronóstico anterior
10:30, Reino Unido – Datos del PMI de diciembre:
- PMI de construcción global del S&P: 42,4 de pronóstico; 39,4 de pronóstico anterior
10:30, Reino Unido – Retirada de capital inmobiliario:
- 8.700 millones de pronóstico intertrimestral; Anterior: -16.100 millones intertrimestral
11:00, Eurozona – Datos de inflación de diciembre:
- IPC: anterior: -0,3 % intermensual
- IPC: pronóstico: 2,0 % interanual; anterior: 2,1 % interanual
- IPCA sin energía ni alimentos: anterior: -0,4 % intermensual
- IPCA sin energía ni alimentos: pronóstico: 2,4 % interanual; anterior: 2,4 % interanual
- IPC subyacente: pronóstico: 2,4 % interanual; anterior: 2,4 % interanual
- IPC subyacente: anterior: -0,5 % intermensual
11:30, Alemania – Subasta de bonos alemanes a 10 años:
anterior: 2,670 %
14:15, EE. UU. – Datos de empleo de diciembre:
- Cambio de empleo no agrícola de ADP: pronóstico: 49.000; anterior: -32.000
16:00, Canadá – Datos del PMI de diciembre:
- PMI Ivey: pronóstico: 49,5; 48,4 anterior
16:00, EE. UU. – Datos ISM de diciembre:
- Precios no manufactureros ISM: 65,4 anterior
- PMI no manufacturero ISM: pronóstico 52,2; 52,6 anterior
- Nuevos pedidos no manufactureros ISM: 52,9 anterior
- Empleo no manufacturero ISM: 48,9 anterior
- Actividad empresarial no manufacturera ISM: 54,5 anterior
16:00, EE. UU. – Bienes duraderos de octubre:
- Pedidos de fábrica excluyendo transporte: 0,2 % intermensual anterior
- Pedidos de fábrica: pronóstico -1,1 % intermensual anterior; 0,2 % intermensual anterior
- Bienes duraderos excluyendo transporte: 0,2 % intermensual anterior
- Bienes duraderos excluyendo defensa: pronóstico -1,5 % intermensual anterior Anterior: -1,5 % intermensual
16:00, Canadá – PMI Ivey n.e.: anterior: 44,5
16:00, EE. UU. – Ofertas de empleo JOLTS para noviembre:
- Pronóstico: 7,610 millones; anterior: 7,670 millones
16:30, EE. UU. – Datos de la EIA:
- Existencias semanales de destilados de la EIA: anterior: 4,977 millones
- Tasas semanales de utilización de refinerías de la EIA: anterior: 0,1 % intersemanal
- Existencias de gasóleo para calefacción: anterior: 0,134 millones
- Producción de gasolina: anterior: -0,352 millones
- Producción de combustible destilado: anterior: -0,076 millones
- Importaciones de petróleo crudo: anterior: -0,957 millones
- Producción de crudo de refinería de la EIA: anterior: 0,071 millones intersemanal
- Inventarios de petróleo crudo: pronóstico: -1,200 millones; Anterior: -1,934 millones
- Inventarios de gasolina: anterior: 5,845 millones
- Inventarios de petróleo crudo de Cushing: anterior: 0,543 millones
22:10, EE. UU. – Intervención de Bowman, miembro del FOMC
01:30 (día siguiente), Australia – Balanza comercial de noviembre:
- Importaciones: anterior: 2,0 % intermensual
- Exportaciones: anterior: 3,4 % intermensual
- Balanza comercial: pronóstico: 5.550 millones; anterior: 4.385 millones
