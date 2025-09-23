Calendario económico: Datos preliminares del PMI de septiembre; discurso de Powell

Las bolsas de Asia-Pacífico cerraron con resultados mixtos: Tokio cerró por festivo, el Hang Seng bajó, el Shanghai Composite subió y Australia cerró a la baja. Los futuros de Wall Street subieron ligeramente tras un lunes positivo, y los futuros del Euro Stoxx 50 subieron ligeramente antes de la apertura. La confianza se vio impulsada por la noticia de una importante colaboración entre OpenAI y NVIDIA, y Piper Sandler elevó el precio objetivo de Tesla, destacando su ventaja en inteligencia artificial.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Calendario económico del día:
09:15 , Francia - Datos del PMI de septiembre:
- PMI de servicios de HCOB Francia: pronóstico: 49,7; anterior: 49,8;
- PMI compuesto de HCOB Francia: pronóstico: 49,9; anterior: 49,8;
- PMI manufacturero de HCOB Francia: pronóstico: 50,2; anterior: 50,4;
09:30, Alemania - Datos del PMI de septiembre:
- PMI compuesto de HCOB Alemania: pronóstico: 50,5; anterior: 50,5;
- PMI manufacturero de HCOB Alemania: pronóstico: 50,0; anterior: 49,8;
- PMI de servicios de HCOB Alemania: pronóstico: 49,5; anterior: 49,3;
10:00 AM, Datos del PMI de la Zona Euro de septiembre:
- PMI de Servicios de la Eurozona HCOB: pronóstico: 50,6; anterior: 50,5;
- PMI Compuesto de la Eurozona HCOB: pronóstico: 51,1; anterior: 51,0;
- PMI Manufacturero de la Eurozona HCOB: pronóstico: 50,7; anterior: 50,7;
10:30 AM, Datos del PMI del Reino Unido de septiembre:
- PMI Compuesto Global del S&P: pronóstico: 52,7; anterior: 53,5;
- PMI Manufacturero Global del S&P: pronóstico: 47,1; anterior: 47,0;
- PMI de Servicios Global del S&P: pronóstico: 53,4; anterior: 54,2;
11:00 AM, Reino Unido - Intervención de Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra
14:30 PM, Estados Unidos - Intervención de Goolsbee de la Fed
14:30 PM, Estados Unidos - Cuenta Corriente (T2):
- Pronóstico: -259.000 millones; anterior: -450.200 millones;
- 13:30 PM BST, Canadá - Índice de Precios de Vivienda Nueva para agosto:
- Pronóstico: 0,0% intermensual; anterior: -0,1% intermensual;
15:00 PM, Estados Unidos - Intervención de Bowman, miembro del FOMC
15:45 PM, Estados Unidos - Datos del PMI de septiembre:
- PMI de Servicios Globales del S&P: pronóstico: 54,0; anterior: 54,5;
- PMI Compuesto Global del S&P: pronóstico: 54,6; anterior: 54,6;
- PMI Manufacturero Global del S&P: pronóstico: 52,2; anterior: 53,0;
15:50, Estados Unidos - Discurso del presidente Trump
16:00, Estados Unidos - Envíos manufactureros de Richmond para septiembre:
anterior: -5;
16:00, Estados Unidos - Discurso de Bostic, miembro del FOMC
16:00, Estados Unidos - Índice manufacturero de Richmond para septiembre:
pronóstico: -5; anterior: -7;
16:00, Estados Unidos - Índice de servicios de Richmond para septiembre:
- anterior: 4; 17:35 BST, Estados Unidos - Discurso del presidente de la Reserva Federal, Powell
19:00, Estados Unidos - Oferta monetaria M2 de agosto:
- Anterior: 22,12 billones intermensual;
19:00, Estados Unidos - Subasta de bonos a 2 años:
- Anterior: 3,641 %;
20:15, Canadá - Discurso del gobernador del Banco de Canadá, Macklem
22:30, Estados Unidos - Datos de la EIA:
- Inventario semanal de petróleo crudo del API: anterior: -3,420 billones; 23:00 BST, Alemania - Discurso del presidente alemán Buba Mauderer
01:20, Estados Unidos - Discurso del presidente estadounidense Trump
02:30, Japón - Datos del PMI de septiembre:
- PMI de Manufactura y Servicios: anterior: 52,00 % intermensual;
- PMI de Servicios del Banco Jibun: anterior: 53,1;
- PMI de Manufactura del Banco Jibun: pronóstico: 50,2; anterior: 49,7;
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.