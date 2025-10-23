Leer más
Hoy se actualizan los tipos de interés en Turquía

Conclusiones clave
  • Los futuros indican una apertura alcista para la sesión bursátil de hoy en Europa

Los mercados siguen de cerca la evolución geopolítica, las negociaciones entre EE. UU. y China, y las sanciones impuestas a los gigantes energéticos rusos para forzar las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. El petróleo se revaloriza mientras que el oro repunta desde el soporte de 4.075 dólares.

Calendario económico del día

  • 13:00 - Turquía - Decisión sobre tipos de interés. Pronóstico: 39,5%. Anterior: 40,5%.
  • 14:30 - Canadá - Informe de ventas minoristas de octubre. Pronóstico: 1% intermensual. Anterior: -0,8% intermensual.
  • 16:00 - EE. UU. - Ventas de viviendas pendientes de octubre. Pronóstico: 4,06 millones. Anterior: 4,0 millones.
  • 16:30 - EE. UU. - Datos de la EIA sobre inventarios de gas natural. Pronóstico: 78.000 millones. Anterior: 80.000 millones.
24 de octubre de 2025, 15:57

Resumen Diario: baja el IPC, suben los mercados
24 de octubre de 2025, 12:54

Los datos macroeconómicos impulsan a los mercados a nuevos máximos
24 de octubre de 2025, 11:15

ÚLTIMA HORA: El índice final de confianza del consumidor de EE.UU. UoM cae 🗽 ¡Aumentan las expectativas de inflación!
24 de octubre de 2025, 11:08

El PMI de EE.UU. por encima de lo esperado 📈 El euro cae

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

