Elecciones legislativas en Argentina: el mercado se prepara para tres posibles rumbos bajo la presidencia de Javier Milei

Con miras a las elecciones legislativas del domingo en Argentina, los mercados financieros se mantienen atentos a un escenario donde La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, podría obtener un resultado clave para definir el rumbo político y económico del país en los próximos meses.

En el escenario base, Milei lograría superar el umbral del 35 % de los votos, sin alcanzar aún una mayoría legislativa propia. Esto permitiría al oficialismo ampliar su representación en el Congreso y mantener una capacidad de veto frente a proyectos de la oposición. Desde la óptica del mercado, este resultado sería interpretado como una señal de continuidad institucional y de apoyo parcial al programa de reformas estructurales, aunque condicionado a negociaciones con aliados, especialmente con el PRO. La reacción inmediata podría ser de optimismo moderado, reflejado en una mayor estabilidad del tipo de cambio, cierta contención de la presión devaluatoria y una recuperación parcial de los bonos soberanos argentinos. Sin embargo, este alivio sería transitorio. Los desequilibrios estructurales —como el atraso cambiario, el deterioro de las reservas internacionales y la pérdida de poder adquisitivo— seguirían sin resolverse, limitando la sostenibilidad de cualquier mejora financiera.

En un escenario negativo, LLA obtendría menos del 30 % de los votos, cediendo terreno frente al Peronismo, sobre todo en distritos clave como la provincia de Buenos Aires. Este resultado representaría un duro golpe político para Milei, debilitando su capital legislativo y erosionando su capacidad de veto. El panorama resultante sería de mayor fragmentación institucional, con efectos financieros inmediatos: presión sobre el tipo de cambio, aumento del riesgo de una devaluación abrupta, caída de los bonos y fuga de capitales. Además, el respaldo externo, incluido el de Estados Unidos, podría ponerse en duda si el resultado electoral se percibe como una pérdida de gobernabilidad. En ese contexto, el riesgo país escalaría con fuerza, reflejando temores de incumplimiento financiero o incluso una reversión parcial de las reformas.

Por el contrario, un escenario positivo implicaría que el oficialismo supere con claridad el 40 % de los votos y logre una expansión sustancial en ambas cámaras. Este resultado consolidaría la legitimidad política de Milei y reforzaría su capacidad para avanzar con reformas estructurales de mayor alcance, como nuevas liberalizaciones del mercado o ajustes fiscales profundos. Los mercados reaccionarían con entusiasmo, reflejado en una compresión del riesgo país, una fuerte revalorización de los bonos argentinos, un fortalecimiento del peso y una mejora general de las expectativas de inversión. Un Congreso más alineado con el Ejecutivo también fortalecería los lazos con Estados Unidos y organismos multilaterales, facilitando el acceso a financiamiento externo y la reactivación de sectores estratégicos como energía, infraestructura y minería.

En cualquiera de los casos, el mercado parece coincidir en una idea central: las elecciones del domingo serán un punto de inflexión político con impacto directo sobre la estabilidad financiera y cambiaria del país. La magnitud de la reacción dependerá no solo de los resultados, sino de la capacidad del Gobierno para sostener la confianza y ejecutar reformas con eficacia en un contexto social y económico todavía frágil.

El mercado en Argentina

El MSCI Argentina (ARGT.US) repuntó con fuerza en la jornada de hoy, subiendo un 3,89 %, en línea con expectativas positivas de corto plazo frente a las elecciones legislativas del domingo. Sin embargo, el desempeño mensual sigue en terreno negativo (-2,15 %) y en lo que va del año acumula una caída del 12,10 %, reflejando la elevada incertidumbre política, la fragilidad macroeconómica y el reciente deterioro de expectativas en torno al programa de reformas.

