🔔Calendario económico: Decisión de tipos del BCE

- El mercado se centra en las decisiones de tipos de los bancos centrales.
- Se espera que el BCE mantenga los tipos sin cambios.
- El mercado se centra en las decisiones de tipos de los bancos centrales.
- Se espera que el BCE mantenga los tipos sin cambios.
En Europa, la atención del mercado se centra en tres decisiones clave de los bancos centrales, empezando por el Banco Nacional Suizo (SNB). Se espera que el SNB mantenga los tipos de interés sin cambios en el 0%, buscando un equilibrio entre la presión deflacionaria y la persistente fortaleza del franco suizo. Los responsables de la política monetaria intentan evitar medidas de flexibilización no convencionales el mayor tiempo posible, recurriendo en cambio a las intervenciones cambiarias para estabilizar la moneda y ganar tiempo para que la inflación se recupere.
A continuación, se espera la decisión del Banco de Inglaterra (BoE), donde los mercados prácticamente dan por sentado que los tipos se mantendrán en el 3,75%. El foco principal estará en la división de votos, que podría evidenciar las discrepancias internas entre los partidarios de una política monetaria expansiva y los de una expansiva moderada. Si bien algunos miembros se inclinan por una política monetaria expansiva, el aumento de los riesgos geopolíticos y la incertidumbre inflacionaria podrían llevar al banco a la cautela.
Por último, a las 14:15 el Banco Central Europeo (BCE) anunciará su decisión. Ante el resurgimiento de los riesgos inflacionarios —en parte impulsados por las tensiones en Oriente Medio—, los mercados han comenzado a contemplar la posibilidad de subidas de tipos en los próximos meses. Se prevé que el BCE mantenga los tipos de interés sin cambios, pero podría mantener una postura restrictiva.
Jueves 19 de marzo
- 09:00 -- Datos salariales del Reino Unido
- 09:30 – Decisión de tipos del SNB
- 09:30 – Decisión de tipos del Riksbank
- 10:00 – Datos salariales de Polonia
- 10:00 – Conferencia de prensa del SNB
- 13:00 – Decisión sobre tipos del BoE
- 14:15 – Decisión sobre tipos del BCE
- 14:30 – Decisión sobre tipos del CNB
- 14:45 – Conferencia de prensa del BCE (Lagarde)
- 15:30 – Inventarios de gas natural de la EIA de EE. UU.
Oro: cuando la caída se acelera demasiado, el mercado empieza a preparar el rebote
🔴Cierre SEMANAL de los MERCADOS (20.03.2026)
⌚Boletín Diario de Mercados (20.03.2026)
Calendario del día: Hoy se publica la balanza comercial de la Eurozona
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.