Calendario económico: el IPC alemán en el punto de mira

- El calendario económico de la jornada se centra en los datos de inflación de Alemania
- Los primeros minutos de la sesión de este lunes apuntan a un optimismo moderado por parte de los inversores
- El calendario económico de la jornada se centra en los datos de inflación de Alemania
- Los primeros minutos de la sesión de este lunes apuntan a un optimismo moderado por parte de los inversores
Los primeros minutos de negociación tras el inicio de la sesión europea al contado apuntan a un optimismo moderado por parte de los inversores al comienzo de la última semana de marzo de este año. El DAX alemán cae cerca de un 0,17% en el mercado al contado, pero sus futuros ya suben un 0,76%, lo que está relacionado con la recuperación proverbial de las pérdidas de los contratos del viernes por la tarde, cuando la negociación de instrumentos basados en índices europeos se realizó únicamente en el mercado de derivados.
El calendario macroeconómico de hoy se centra en los datos de inflación de Alemania (14:00 h), pero conviene señalar que los datos de los distintos estados federados pueden publicarse antes, por lo que la reacción del mercado a la lectura de las 14:00 h podría ser limitada.
A continuación se presenta el calendario detallado del día:
Se profundizan las caídas en Wall Street
El índice de confianza de Michigan alerta sobre un posible repunte inflacionario
🔴ANÁLISIS CIERRE SEMANAL (27.03.2026)
Mercados Hoy: acciones al alza y bonos a la baja en un escenario marcado por el petróleo y la geopolítica
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