Claves de la semana: el IPC de julio pone a prueba los máximos del S&P 500 tras el empleo

La semana del 10 al 14 de agosto entrega una prueba directa a la recuperación que llevó al S&P 500 (US500) a máximos históricos por primera vez en dos meses. El detonante es el IPC de julio del miércoles, que llega apenas días después de que un informe de empleo notablemente débil recortara las apuestas de un alza de la Fed en septiembre. La tensión es evidente: el mercado laboral que se enfría empuja al mercado a descontar una pausa, mientras la inflación sigue por encima del objetivo y podría revertir ese alivio en una sola publicación.

El IPC de julio llega tras un informe de empleo que enfrió las apuestas

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El dato de inflación del miércoles concentra toda la atención, el consenso anticipa una tasa general de 3.4% interanual y una subyacente de 2.5%, con variaciones mensuales de 0.1% y 0.2% respectivamente. La lectura relevante no es la dirección sino el nivel: ambas medidas permanecen por encima del objetivo de 2% que la Fed persigue, y Kevin Warsh ha sido explícito en que no considera aceptable esa distancia. Un registro más caliente de lo previsto podría empujar de nuevo al alza las expectativas de endurecimiento para septiembre.

El informe de empleo de julio mostró una pérdida de 23.000 puestos, con junio revisado a la baja hasta apenas 20.000 y una tasa de desempleo que cayó a 4.1%, su nivel más bajo desde junio de 2025. El descenso no respondió a creación de empleo sino a una menor participación laboral, que retrocedió a mínimos desde 2021. Es el retrato de una economía de baja contratación y bajo despido, un patrón que debilita el argumento para un alza inmediata y que llevó la probabilidad implícita de septiembre a cerca de 43% desde 57%.

Warsh, los rendimientos y el crudo marcan el riesgo para las tasas

Warsh ha buscado reducir el guidance con el que el banco central telegrafía sus movimientos, lo que traslada más peso a cada publicación económica como catalizador. Con menos orientación futura, el IPC del miércoles y las ventas minoristas del viernes tienen capacidad de mover la curva más de lo habitual, en un momento en que tres de los doce miembros del comité votaron a favor de un alza en la última reunión.

El bono a diez años aporta el otro frente de riesgo, el rendimiento llegó a tocar su nivel más alto desde enero de 2025 a fines de julio y desde entonces retrocedió hasta 4.67%, en paralelo a una caída del crudo estadounidense por debajo de 80 dólares. La contraparte es el petróleo Brent, que cerró la semana previa por encima de ese umbral ante la falta de avances en Medio Oriente. Cualquier repunte sostenido del crudo reavivaría las preocupaciones inflacionarias justo cuando el mercado intenta consolidar su recuperación.

La temporada de resultados se desacelera con Cisco y Applied Materials

El calendario corporativo entra en un tramo más liviano tras semanas de reportes intensos. Cisco publica el miércoles después del cierre y Applied Materials lo hace el jueves, ambas referencias del ciclo de gasto en centros de datos y del complejo de semiconductor que ha liderado el avance del año. CoreWeave, proveedor de infraestructura de nube para inteligencia artificial, reporta el martes, mientras Berkshire Hathaway abrió la secuencia el sábado previo.

El foco estará en confirmar si la recuperación del segmento tiene sustento. El índice de semiconductores de Filadelfia acumula 70% en 2026, pero permanece más de 17% por debajo de su máximo de junio y con movimientos diarios amplios, señal de que el posicionamiento sigue frágil pese a resultados generalmente sólidos. Las utilidades del segundo trimestre han superado expectativas por segundo trimestre consecutivo, lo que ofrece un contrapeso fundamental a la exigencia de las valuaciones.

PIB en Europa, el RBA en Australia y datos de inflación en América Latina

Fuera de Estados Unidos, la semana trae dos lecturas de crecimiento relevantes. El PIB del Reino Unido del segundo trimestre se publica el jueves con previsión de 0.4% trimestral, una desaceleración frente al 0.6% previo. El viernes, la eurozona confirma en segunda lectura una expansión de 0.4% trimestral y 1% interanual, el ritmo más rápido en casi dos años y un giro respecto de la contracción de 0.2% del primer trimestre, dato que refuerza la expectativa de un alza del BCE en septiembre. En Australia, el Banco de la Reserva decide tasas el martes desde un nivel de 4.35%.

Para América Latina, la agenda se concentra en inflación y actividad. En México, la producción industrial de junio se publica el martes 11 con previsión de 0.8% mensual, un rebote frente a la contracción de 0.8% anterior. En Brasil, el foco está el martes 11 en las minutas del Copom, que detallarán el razonamiento detrás de la Selic mantenida en 14.25%, junto con el IPC de julio, estimado en 4.5% interanual desde 4.64%. Las ventas minoristas brasileñas de junio llegan el jueves 13 con previsión de 1.6% interanual. En Colombia, la inflación de julio se publica el lunes 10 con estimación de 6.2% interanual, un nivel que sigue muy por encima de la meta y que sostiene la tasa de política en 12%, la más alta de las principales economías de la región.

El nombre corporativo con lectura regional es Nu Holdings, el banco digital de origen brasileño, que reporta el jueves y servirá como termómetro del apetito por activos latinoamericanos vinculados al consumo. Con estos catalizadores domésticos, el tipo de cambio regional operará esta semana condicionado tanto por el IPC estadounidense y la recalibración de la Fed como por sus propias lecturas de precios.

Agenda económica de la semana

Lunes 10 de agosto:

04:30 Eurozona – Índice Sentix de agosto, anterior -2.2.

18:00 Japón – Feriado bancario por el Día de la Montaña.

21:30 Australia – Índice de confianza empresarial de julio.

Después del cierre – Resultados de Simon Property, Rocket Lab y Barrick Mining.

Martes 11 de agosto:

00:30 Australia – Decisión de tasa de interés del RBA, anterior 4.35%, y Declaración de Política Monetaria del tercer trimestre.

10:00 EE. UU. – Ventas de viviendas existentes de julio, anterior 4.06 millones.

16:40 EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo del API, anterior -1.1 millones.

Después del cierre – Resultados de Sea Limited, Lumentum y CoreWeave.

Miércoles 12 de agosto:

08:30 EE. UU. – IPC de julio, previsión 3.4% interanual y 0.1% m/m.

08:30 EE. UU. – IPC subyacente de julio, previsión 2.5% interanual y 0.2% m/m.

06:30 India – IPC de julio, anterior 4.5% interanual.

10:30 EE. UU. – Inventarios semanales de petróleo crudo, anterior -1.3 millones.

14:00 EE. UU. – Balance presupuestario federal de julio.

Después del cierre – Resultados de Cisco, Coherent y Nebius Group.

Jueves 13 de agosto:

02:00 Reino Unido – PIB del segundo trimestre, previsión 0.4% t/t, anterior 0.6% t/t.

08:30 EE. UU. – IPP de julio, previsión 0.2% m/m, y IPP subyacente, previsión 0.3% m/m.

08:30 EE. UU. – Solicitudes semanales de subsidio por desempleo, previsión 198.000, anterior 199.000.

Intervenciones de los miembros de la Fed Hammack y Barkin.

Después del cierre – Resultados de Applied Materials, Brookfield y Nu Holdings.

Viernes 14 de agosto: