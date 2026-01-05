Leer más
04:20 · 5 de enero de 2026

​​​​​​​Calendario económico: Informe manufacturero ISM de EE. UU. 📈

Conclusiones clave
  • El calendario económico está marcado por el informe ISM manufacturero de Estados Unidos.

El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero. La única publicación destacable es el informe ISM manufacturero de EE. UU.

Calendario económico detallado del día:

09:00, España - Datos de empleo de diciembre:

  • Variación del desempleo en España: previsión: 5.700; anterior: -18.800;

09:30, Suiza - Datos del PMI de diciembre:

  • PMI manufacturero: previsión: 49,9; anterior: 49,7;

16:00, Estados Unidos - Datos del ISM de diciembre:

  • PMI manufacturero del ISM: previsión: 48,3; anterior: 48,2;
  • Empleo manufacturero del ISM: anterior: 44,0;
  • Índice de nuevos pedidos manufactureros del ISM: anterior: 47,4;
  • Precios manufactureros del ISM: previsión: 59,0; anterior: 58,5;
