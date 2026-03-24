Calendario económico: Jornada de informes PMI

- El conflicto en Oriente Medio sigue dominando los mercados.
- Los ataques nocturnos contra las energéticas iraníes han reactivado el repunte del petróleo.
- A nivel macro, hoy se conocerán varios informes de PMI.
- El conflicto en Oriente Medio sigue dominando los mercados.
- Los ataques nocturnos contra las energéticas iraníes han reactivado el repunte del petróleo.
- A nivel macro, hoy se conocerán varios informes de PMI.
Si bien el calendario económico de hoy está más cargado que el de ayer, los inversores a nivel mundial siguen pendientes de la evolución de Oriente Medio. A pesar del ultimátum de cinco días de Donald Trump para un acuerdo diplomático, los ataques nocturnos contra la infraestructura energética iraní han reactivado el repunte de los mercados de crudo.
Anteriormente, la sesión asiática arrojó una serie de datos más débiles de lo esperado procedentes de Japón. El PMI manufacturero preliminar de marzo retrocedió a 51,4, decepcionando las estimaciones de consenso que preveían un repunte hasta 53,2. Además, la inflación del IPC nacional se moderó inesperadamente al 1,3% interanual, frente al 1,5% de febrero. No obstante, la previsión es que el Banco de Japón mantiene su plan de subir los tipos de interés en abril, dados los importantes efectos de la actual crisis energética en los precios internos.
Calendario económico
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08:15 – Francia: PMI manufacturero preliminar (Previsión: 49,4; Anterior: 50,1)
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08:15 – Francia: PMI de servicios preliminar (Previsión: 49,2; Anterior: 49,6)
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08:30 – Alemania: PMI manufacturero preliminar (Previsión: 49,6; Anterior: 50,9)
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08:30 – Alemania: PMI de servicios preliminar (Previsión: 52,5; Anterior: 53,5)
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09:00 – Eurozona: PMI manufacturero preliminar (Previsión: 49,4; Anterior: 50,8)
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09:00 – Eurozona: PMI de servicios preliminar (Previsión: 51,1; Anterior: 51,9)
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09:30 – Reino Unido: PMI manufacturero preliminar (Previsión: 50,0; Anterior: 51,7)
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09:30 – Reino Unido: PMI de servicios preliminar (Previsión: 52,8; Anterior: 53,9)
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12:30 – EE. UU.: Costes laborales unitarios del 4.º trimestre (Previsión: 2,8 % intertrimestral; Anterior: -1,9 % intertrimestral)
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12:30 – EE. UU.: Productividad no agrícola del 4.º trimestre (Previsión: 2,8 % intertrimestral; Anterior: 4,9 % intertrimestral)
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13:45 – EE. UU.: PMI manufacturero preliminar (Previsión: 51,5; Anterior: 51,6)
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13:45 – EE. UU.: PMI de servicios preliminar (Previsión: 52,0; Anterior: 51,7)
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20:30 – EE. UU.: Informe de reservas de petróleo crudo API (Anterior: 6,6 millones de barriles).
¿Qué podemos esperar de los mercados?
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Índices PMI preliminares (Eurozona, Alemania, Reino Unido): Estos indicadores ofrecen una primera visión de la salud económica del mes en curso. Con el EUR/USD cotizando actualmente a 1,16, cualquier desviación significativa en la producción manufacturera alemana o de la Eurozona (especialmente si cae aún más por debajo del umbral de contracción de 50,0) podría desencadenar una fuerte caída del euro a medida que los mercados reevalúan la trayectoria del BCE.
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Costes laborales unitarios y productividad en EE. UU.: En el actual entorno de tipos de interés elevados a largo plazo, la Reserva Federal está muy centrada en las presiones inflacionarias. Un costo laboral unitario superior al esperado (pronosticado en un 2,8 %) sugeriría que la inflación impulsada por los salarios sigue siendo una amenaza, lo que probablemente fortalecería aún más al dólar frente a las principales divisas.
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Informe de existencias de petróleo crudo de la API: Dadas las huelgas nocturnas en Irán y la precaria situación en el Golfo Pérsico, los datos semanales de inventarios serán analizados minuciosamente. Una disminución de las existencias proporcionaría un apoyo fundamental adicional al actual repunte de los precios del petróleo.
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