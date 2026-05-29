📆 Tres mercados para seguir la próxima semana (29.05.2026)

Los mercados globales comienzan la nueva semana con el telón de fondo de importantes acontecimientos macroeconómicos y tensiones geopolíticas que se desvanecen, aunque siguen siendo palpables. Los inversionistas esperan que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán resulte duradero, lo que ya ha calmado parcialmente el sentimiento del mercado.

La semana anterior trajo una consolidación de niveles en los índices bursátiles estadounidenses, mientras que esta semana ese optimismo será puesto a prueba por datos clave del mercado laboral de Estados Unidos, como las nóminas no agrícolas, las lecturas de inflación de la Eurozona y los resultados corporativos de líderes tecnológicos. A la luz de estos eventos, los inversionistas deberían prestar especial atención al EUR/USD, al S&P 500 y al oro.

EUR/USD

Esta semana traerá datos fundamentales cruciales tanto para el Banco Central Europeo como para la Reserva Federal. El calendario macroeconómico de Estados Unidos y Europa está muy cargado, como suele ocurrir al comienzo de un nuevo mes.

El martes conoceremos la estimación preliminar de inflación IPC de la Eurozona para mayo. Las previsiones esperan que el indicador HICP acelere hasta el 3,2% interanual, desde el 3,0% de abril, y que la inflación subyacente suba hasta el 2,3%. Sin embargo, vale la pena señalar que las lecturas preliminares de economías individuales se ubicaron significativamente por debajo de lo esperado, algo vinculado a una fuerte corrección tardía de los precios del petróleo crudo en mayo. Si la inflación de la Eurozona cae inesperadamente, el mercado comenzará a dudar del alza de tasas de interés casi segura en la región, que actualmente está completamente descontada.

Al otro lado del Atlántico, una serie de lecturas será crucial: el ISM manufacturero del lunes, que se espera suba a 53,0 puntos; el informe JOLTS del martes; y el informe mensual del mercado laboral de Estados Unidos del viernes, con las nóminas no agrícolas. Las previsiones apuntan a una sólida creación de empleo de 95.000 puestos y a una tasa de desempleo estable en 4,3%. Si el mercado laboral estadounidense confirma su resiliencia estructural y la inflación europea sorprende en cualquier dirección, la volatilidad en el EUR/USD podría aumentar con fuerza. En última instancia, sin embargo, el principal motor de precio para el par sigue siendo la situación en Medio Oriente.

S&P 500 (US500)

El S&P 500, índice amplio del mercado estadounidense, ha estado alcanzando nuevos máximos históricos casi a diario, incluso pese a una semana anterior más corta en Wall Street. Parece que los inversionistas han tratado los riesgos geopolíticos relacionados con el bloqueo del estrecho de Ormuz como prácticamente resueltos y se están enfocando plenamente en los datos económicos, los avances de las principales compañías tecnológicas y la próxima mayor IPO de la historia: SpaceX, de Elon Musk.

Desde la perspectiva del calendario macroeconómico, los datos del mercado laboral y los índices de actividad económica, como el ISM manufacturero del lunes y el ISM de servicios del miércoles, serán importantes para mostrar si la economía estadounidense realmente mantiene su elevado impulso, respaldando así las altas valoraciones bursátiles. Pero eso no es todo, ya que enfrentamos una extensión de la temporada de resultados. Más importante aún, compañías tecnológicas clave presentarán sus reportes. Esta semana publicarán resultados financieros gigantes tecnológicos de enorme relevancia para el índice: Broadcom, CrowdStrike, Hewlett Packard Enterprise y Palo Alto Networks.

Impulsado por la revolución de la inteligencia artificial y el gasto en infraestructura de redes, el sector tecnológico dicta las condiciones del mercado. Históricamente, incluso decepciones menores en las guías de compañías vinculadas al sector de semiconductores han provocado correcciones masivas. Con el S&P 500 actualmente en niveles récord, el margen de error para las empresas que reportan es mínimo.

Oro (GOLD)

El oro entra al nuevo mes desde una posición ligeramente más débil. Hemos visto tres meses consecutivos de caídas, aunque los inversionistas han logrado hacer rebotar el precio desde mínimos de más de dos meses. Actualmente, el precio del oro vuelve a ser altamente sensible a las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos, por lo que, al igual que el dólar estadounidense, reaccionará a los datos de actividad económica y del mercado laboral.

Si el crecimiento del empleo es sólido, podría señalar que la economía estadounidense está preparada para alzas de tasas. Por otro lado, debilidades en el mercado laboral podrían indicar potencial para recortes de tasas si la situación en Medio Oriente se resuelve rápidamente.

Sin embargo, vale la pena señalar que una enorme incógnita sigue siendo la comunicación de Kevin Warsh, quien realizará su primera conferencia de prensa como presidente de la Fed recién en la segunda mitad de junio. Actualmente, el mercado descuenta una probabilidad del 60% de un alza de tasas antes de fin de año, pero casi un aumento completo hacia mediados del próximo año. La ausencia de problemas inflacionarios implicaría falta de perspectivas de nuevas alzas y apoyo para el mercado de metales preciosos.

El metal precioso entra esta semana en un estado de mayor sensibilidad a las tasas de interés de Estados Unidos y a los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras reacciona simultáneamente a la calma del sentimiento geopolítico.