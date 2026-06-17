- El mercado está a la espera del debut de Kevin Warsh y las nuevas proyecciones de tipos
- La volatilidad sube por datos de inflación clave en el Reino Unido y la Eurozona, más las ventas minoristas en EE. UU.
- El euro y la libra afrontan una jornada crítica por los datos de precios matutinos y el cierre de la Fed
- El metal precioso aguarda el nuevo diagrama de puntos para definir su rumbo
- El mercado está a la espera del debut de Kevin Warsh y las nuevas proyecciones de tipos
- La volatilidad sube por datos de inflación clave en el Reino Unido y la Eurozona, más las ventas minoristas en EE. UU.
- El euro y la libra afrontan una jornada crítica por los datos de precios matutinos y el cierre de la Fed
- El metal precioso aguarda el nuevo diagrama de puntos para definir su rumbo
La sesión bursátil de este miércoles en los mercados financieros está dominada por la anticipación ante el comunicado de política monetaria de la tarde por parte del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Los inversores están muy concentrados en las proyecciones económicas de la Reserva Federal y en la rueda de prensa del nuevo presidente, Kevin Warsh, eventos que determinarán el rumbo del dólar estadounidense y de los índices bursátiles globales. La situación geopolítica se mantiene estable en el marco de la Cumbre del G7 en desarrollo. Más allá de la decisión de la Fed, los mercados asimilan una serie de lecturas de inflación cruciales en Europa (Reino Unido, Eurozona) junto con datos clave de ventas minoristas en EE. UU., lo que genera una elevada volatilidad en los pares de la libra y el euro, así como en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
Publicaciones clave de la sesión asiática
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Los datos de Nueva Zelanda mostraron un déficit por cuenta corriente menor de lo esperado para el primer trimestre, el cual se situó en -1.010 millones de NZD.
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Surgieron señales mixtas desde Japón, donde la balanza comercial de mayo no cumplió con las expectativas al registrar -378.700 millones de JPY, aunque el crecimiento de las exportaciones se aceleró al 17% interanual y los pedidos de maquinaria de abril repuntaron con fuerza un 8,7% mensual.
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Durante la noche, el banco central de Chile mantuvo los tipos de interés en el nivel actual del 4,50%.
Calendario macroeconómico
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08:00 Reino Unido - Inflación IPC m/m. Consenso: 0,4%. Previo: 0,7%.
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08:00 Reino Unido - Inflación IPC subyacente m/m. Consenso: 0,4%. Previo: 0,7%.
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08:00 Reino Unido - Inflación IPC a/a. Consenso: 3%. Previo: 2,8%.
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08:00 Reino Unido - Inflación IPC subyacente a/a. Consenso: 2,7%. Previo: 2,5%.
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08:00 Reino Unido - Inflación IPP m/m. Consenso: 0,5%. Previo: 1,5%.
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08:30 Hungría - Salarios a/a. Consenso: sin datos. Previo: 9,2%.
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09:00 Suiza - Previsiones económicas del SECO. Consenso: sin datos. Previo: sin datos.
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09:00 Eslovaquia - Inflación IPCA a/a. Consenso: 4,1%. Previo: 4%.
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09:30 Suecia - Decisión sobre tipos de interés. Consenso: 1,75%. Previo: 1,75%.
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11:00 Eurozona - Inflación final IPCA m/m. Consenso: 1,0%. Previo: 0,1%.
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11:00 Eurozona - Inflación final IPCA a/a. Consenso: 3,0%. Previo: 3,2%.
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13:00 EE. UU. - Solicitudes de hipotecas. Consenso: sin datos. Previo: 10,8%.
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14:30 EE. UU. - Ventas minoristas m/m. Consenso: 0,5%. Previo: 0,5%.
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14:30 EE. UU. - Ventas minoristas excluyendo automoción m/m. Consenso: 0,7%. Previo: 0,5%.
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14:30 Canadá - Índice de precios de vivienda nueva m/m. Consenso: -0,4%. Previo: -0,1%.
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16:00 EE. UU. - Ventas de viviendas pendientes m/m. Consenso: 1,4%. Previo: 0,9%.
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16:00 EE. UU. - Inventarios de empresas m/m. Consenso: 0,9%. Previo: 0,5%.
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16:30 EE. UU. - Cambio semanal en los inventarios de crudo. Consenso: -7,23 millones de barriles. Previo: -4,5 millones de barriles.
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20:00 EE. UU. - Decisión sobre tipos de interés del FOMC. Consenso: 3,50-3,75%. Previo: 3,50-3,75%.
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20:00 EE. UU. - Proyecciones económicas del FOMC. Consenso: sin datos. Previo: sin datos.
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20:30 EE. UU. - Rueda de prensa del FOMC. Consenso: sin datos. Previo: sin datos.
Calendario de resultados corporativos
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Jabil Inc. (antes de la apertura de la sesión).
Tres mercados a vigilar
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par EUR/USD: El par de divisas principal reaccionará con alta volatilidad tanto a los datos finales de inflación del IPC de la Eurozona como al comunicado vespertino de la Fed, sumado al tono de las declaraciones de Kevin Warsh.
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par GBP/USD: El conjunto de datos matutinos de inflación de consumo y producción en el Reino Unido determinará la tendencia a corto plazo de la libra esterlina antes de las decisiones de la tarde en EE. UU.
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El oro: El metal precioso se mantiene extremadamente sensible a los giros restrictivos o expansivos en las nuevas proyecciones económicas del FOMC (el diagrama de puntos) y a los cambios en los rendimientos de la deuda estadounidense.
Seminario en directo
Sigue en directo la primera rueda de prensa de Kevin Warsh tras anunciar la decisión de tipos. El nuevo presidente de la Fed se estrena en el cargo y lo contaremos en directo con Manuel Pinto:
Decisión de tasas en Chile: Banco Central de Chile mantiene la TPM en 4,5% por unanimidad
Resumen Diario: El petróleo borra casi todas las ganancias de la guerra mientras Wall Street retrocede antes de la decisión de la Fed (16.06.2026)
¿Qué significa la subida de tasas del Banco de Japón para el yen?
Previa Fed: Warsh debuta entre inflación alta, petróleo más bajo y dudas sobre diciembre
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