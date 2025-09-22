Leer más

La primera sesión bursátil de la nueva semana comienza con una nueva ola de subidas de las materias primas (metales preciosos) y el petróleo, así como un repunte cada vez más pronunciado del dólar estadounidense. Al mismo tiempo, el yen japonés y las criptomonedas pierden terreno. Durante la sesión de hoy, la atención de los inversores se centrará principalmente en los numerosos discursos de los banqueros de la Reserva Federal, quienes comentarán sobre su enfoque de la política monetaria tras el reciente recorte de los tipos de interés.

 

Calendario macroeconómico detallado del día:

14:30, Canadá - Datos de inflación de agosto:

  • IPPI: pronóstico: 0,2 % intermensual; anterior: 0,7 % intermensual;
  • IPPI: anterior: 2,6 % interanual;

14:30, Canadá - RMPI de agosto:

  • pronóstico: 1,2 % intermensual; anterior: 0,3 % intermensual;

14:30, Canadá - RMPI de agosto:

  • anterior: 0,8 % interanual;

14:45, Alemania - Intervención de German Buba Mauderer

15:45, Reino Unido - Intervención de Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra

15:45, Estados Unidos - Intervención de Williams, miembro de la FED

15:45, Zona Euro - Intervención de Lane, del BCE

18:00, Alemania - Intervención de Nagel, presidente del Bundesbank

19:15, Canadá - Intervención de Rogers, vicegobernador principal del Banco de Inglaterra

20:00, Reino Unido - Intervención de Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra

21:45, Canadá - El vicegobernador Kozicki de BoC habla

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

