- Los mercados esperan los resultados de IBM, SAP y Tesla
- Hoy tenemos discursos de Lagarde y de Luis De Guindos
Tras la publicación de los datos de comercio exterior de Japón y las cifras de inflación del Reino Unido, la agenda económica del día queda despejada para centrar el foco en los resultados de empresas como IBM, SAP y Tesla.
Los discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del vicepresidente, Luis De Guindos, serán importantes, especialmente para el cruce del euro con sus pares comparavles. Por otro lado, los inversores de crudo atenderán el informe semanal de la EIA sobre combustibles fósiles.
