Tras la publicación de los datos de comercio exterior de Japón y las cifras de inflación del Reino Unido, la agenda económica del día queda despejada para centrar el foco en los resultados de empresas como IBM, SAP y Tesla.

Los discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del vicepresidente, Luis De Guindos, serán importantes, especialmente para el cruce del euro con sus pares comparavles. Por otro lado, los inversores de crudo atenderán el informe semanal de la EIA sobre combustibles fósiles.

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.