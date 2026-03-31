- El calendario económico está marcado por los informes del mercado laboral estadounidense y los datos de confianza del consumidor del Conference Board
- El calendario económico está marcado por los informes del mercado laboral estadounidense y los datos de confianza del consumidor del Conference Board
Tras los datos de inflación de la Eurozona, que resultaron más bajos de lo esperado, las publicaciones macroeconómicas clave de hoy serán los informes del mercado laboral estadounidense y los datos de confianza del consumidor del Conference Board. Es probable que los inversores presten aún más atención a estas cifras en medio de la creciente preocupación por la estanflación en Estados Unidos y la elevada incertidumbre sobre las perspectivas económicas.
Calendario económico
- 13:30 GMT – Canadá: datos del PIB
- 14:00 GMT – EE. UU.: datos de vivienda, índice de precios de la vivienda (Case/Shiller)
- 14:45 GMT – EE. UU.: PMI de Chicago
- 14:00 GMT – EE. UU.: ofertas de empleo (JOLTS)
- 15:00 GMT – EE. UU.: confianza del consumidor del Conference Board
- 21:30 GMT – EE. UU.: inventarios de crudo API
Oradores de la Fed: Goolsbee, Schmid, Barr, Bowman (entre las 17:00 y las 20:00 GMT)
Después de la sesión estadounidense: resultados de Nike (NKE.US)
Gráfico del índice dólar
Mercado laboral se enfría mientras la confianza del consumidor sorprende al alza en EE. UU.
La inflación de la Eurozona se dispara y alcanza el 2,5%
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