Calendario económico: Nueva corrección en el precio del barril

El sentimiento en los mercados financieros globales está mejorando después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo marco de paz histórico que se espera sea firmado formalmente en Suiza. Los informes han reducido significativamente la prima de riesgo geopolítico en los mercados de materias primas, impulsando al Brent por debajo de los 83 dólares por barril y al WTI por debajo de los 80 dólares por barril.

La reacción eufórica ante la desescalada ha desencadenado una fuerte rotación de capital hacia los activos de riesgo. No obstante, los bancos centrales mantienen un tono restrictivo, argumentando que las presiones inflacionarias provocadas por meses de interrupciones en el suministro de materias primas ya se han incorporado a la economía mundial.

La sesión de hoy traerá importantes indicadores de confianza económica ZEW para Alemania y la Eurozona, junto con datos del mercado inmobiliario de Estados Unidos y la lectura final de la inflación subyacente en Polonia.

Principales publicaciones de la sesión asiática

Decisión restrictiva del Banco de Japón: el Banco de Japón elevó su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el 1,0 %, marcando el coste de financiación más alto en Japón desde 1995. La decisión fue aprobada por una votación de 7 a 1, con la ausencia del gobernador Ueda debido a una hospitalización.

Estabilidad de los tipos de interés en Australia: el Banco de la Reserva de Australia decidió por unanimidad mantener sin cambios el tipo de interés oficial en el 4,35 %, reflejando la desaceleración del crecimiento del PIB y la estabilización del mercado laboral nacional.

Datos económicos de China: las cifras de producción industrial y ventas minoristas de China ofrecieron señales mixtas sobre la desaceleración persistente de la demanda interna.

Calendario económico

10:00 BST – Alemania: Índice ZEW de Sentimiento Económico

Consenso: -6,0 | Anterior: -10,2

10:00 BST – Eurozona: Índice ZEW de Sentimiento Económico

Consenso: N/D | Anterior: -9,1

13:30 BST – Estados Unidos: Permisos de Construcción

Consenso: 1,420 millones | Anterior: 1,423 millones

13:30 BST – Estados Unidos: Inicios de Vivienda

Consenso: 1,420 millones | Anterior: 1,465 millones

21:40 BST – Estados Unidos: Inventarios Semanales de Petróleo Crudo de la API

Consenso: N/D | Anterior: -9,119 millones