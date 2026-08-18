Corrección en Japón: El Nikkei 225 retrocede un 2,45% 🏯

Tras una ola de fuertes subidas durante la primera mitad de agosto, el índice Nikkei 225 registra hoy una fuerte caída del 2,45%.

Si el impulso bajista actual continúa hasta el final de la sesión asiática, podría tratarse de la corrección diaria más profunda desde finales de julio. El optimismo de los inversores se encontró con un muro y la aversión al riesgo se impuso en los mercados de toda la región de Asia-Pacífico. Detrás de este fuerte deterioro del sentimiento en Japón se encuentra una combinación de varios factores clave: desde la escalada de las tensiones geopolíticas y el aumento de las rentabilidades de los bonos hasta los decepcionantes datos económicos publicados ayer.

Fuente: xStation5

La subida del petróleo, la debilidad del yen y un PIB débil lastran al Nikkei 225

1. Subida del precio del petróleo y riesgo de una escalada en Oriente Medio

La geopolítica se ha convertido en el detonante de las ventas del Nikkei 225. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó categóricamente prorrogar el alto el fuego temporal con Irán, y su duro discurso, incluidas las amenazas contra Omán, generó preocupación por la seguridad del suministro de materias primas.

La reacción del mercado fue inmediata: el precio del petróleo Brent superó los 91 dólares por barril y el WTI estadounidense rebasó los 84 dólares. Para Japón, una economía prácticamente totalmente dependiente de las importaciones de energía, esto supone una noticia muy negativa. Un fuerte aumento del precio del petróleo implica mayores costes para las empresas y presiona sus márgenes, lo que naturalmente lleva a los inversores a vender acciones en la Bolsa de Tokio.

2. Rentabilidades de los bonos japoneses en niveles de 1996

Otra enorme carga para el mercado bursátil de Japón procede del mercado de deuda. La rentabilidad de los bonos del Estado japonés a 10 años (JGB) se disparó hasta aproximadamente el 2,95 %, el nivel más alto desde septiembre de 1996.

El aumento de los tipos de interés de los bonos soberanos, considerados activos seguros, los convierte en una alternativa cada vez más atractiva frente al mercado bursátil, de mayor riesgo. En un entorno de rentabilidades crecientes, las valoraciones de las empresas tecnológicas se ven especialmente perjudicadas, ya que el capital se desplaza hacia los llamados «activos refugio».

3. Un yen débil agrava el problema (subida del USD/JPY)

En el mercado de divisas estamos observando un debilitamiento de la moneda japonesa. El tipo de cambio USD/JPY está subiendo y se aproxima al nivel de 159,7.

Tradicionalmente, un yen débil era recibido con entusiasmo en la Bolsa de Tokio porque favorecía la competitividad de los grandes exportadores japoneses. Sin embargo, en la situación actual, este fenómeno tiene una doble cara. Con el precio del Brent por encima de los 91 dólares, la depreciación del yen encarece drásticamente la energía importada, golpeando directamente a la economía doméstica y al bolsillo de los consumidores.

4. PIB débil y a la espera de la inflación del viernes

Los fundamentos macroeconómicos internos tampoco ofrecen motivos para el optimismo para el Nikkei 225. Los datos publicados ayer sobre el PIB de Japón resultaron bastante débiles: el crecimiento anualizado del segundo trimestre fue del 1,1 %, frente al 2,1 % esperado y el 1,9 % anterior. Esto frenó el entusiasmo por la compra de acciones y aumentó la preocupación por el ritmo de crecimiento de la economía japonesa.

Además, los inversores están adoptando una actitud de espera antes de conocer el dato clave de inflación de Japón del viernes. Esta publicación podría determinar los próximos pasos de la política monetaria del banco central, especialmente en el contexto de la mencionada «inflación importada» y del repunte de las rentabilidades de los bonos.

Aunque una subida de los tipos de interés es, en general, negativa para el mercado bursátil, encarecer ahora el coste del dinero podría contribuir a poner fin a la debilidad del yen.

¿Qué podemos esperar del Nikkei 225?

La caída de hoy del Nikkei 225 es un ejemplo clásico de huida del riesgo ante la acumulación de problemas. Después de una primera mitad de agosto muy positiva, el mercado era vulnerable a una corrección, y el detonante resultó ser la combinación de la geopolítica y el petróleo, que puso de manifiesto las debilidades de la economía japonesa: su dependencia de las importaciones de materias primas y la presión derivada del coste de financiación más elevado de las últimas décadas, reflejado en las rentabilidades de los JGB.

La volatilidad podría mantenerse elevada en la Bolsa de Tokio hasta la publicación de los datos de inflación del viernes.