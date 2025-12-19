Calendario económico : Nuevo informe en Canadá

Conclusiones clave El calendario macroeconómico del hoy se centra en los datos de ventas minoristas de Canadá y los de la Universidad de Michigan de EE. UU.

El buen tono de los índices bursátiles se debe a la bajada del IPC estadounidense de ayer, pero también reflejan la recepción positiva de la decisión del Banco de Japón (BoJ) de hoy. Calendario económico del día 14:30 - Datos de ventas minoristas de octubre en Canadá Ventas minoristas: Pronóstico 0,0% intermensual. Anterior: -0,7%. 16:00 - Informe de inflación de la Universidad de Michigan de diciembre: Expectativas del consumidor en Michigan: Pronóstico 55,0. Anterior: 55,0

Sentimiento del consumidor en Michigan: Pronóstico 53,5. Anterior: 53,3

Pronóstico de inflación a 5 años: Pronóstico 3,2%. Anterior: 3,2%

Pronósticos de inflación para el próximo año: Pronóstico 4,1%. Anterior: 4,1%

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.