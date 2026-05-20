- Hoy se conocerán los resultados de Nvidia al cierre de la sesión de Wall Street
- El mercado estará atento a las actas de la FED del mes de abril, donde buscarán señales sobre la trayectoria de los tipos de interés
- EuroStoxx 50 abre sin dirección clara, con un panorama sectorial mixto y con Siemens Energy y ASML liderando las subidas de la sesión
- Hoy se conocerán los resultados de Nvidia al cierre de la sesión de Wall Street
- El mercado estará atento a las actas de la FED del mes de abril, donde buscarán señales sobre la trayectoria de los tipos de interés
- EuroStoxx 50 abre sin dirección clara, con un panorama sectorial mixto y con Siemens Energy y ASML liderando las subidas de la sesión
La sesión bursátil de hoy está marcada por dos acontecimientos clave: los resultados de NVIDIA tras el cierre de Wall Street y la publicación esta tarde de las actas de la reunión de la FED de abril.
🌍 Lanzamiento europeo
El Euro Stoxx 50 abrió sin una dirección clara; el panorama sectorial es mixto. Tecnología y comunicaciones se encuentran en terreno positivo (+0,65% y +0,24%), pero su contribución al alza es limitada. Los sectores que más frenan las subidas son Bienes de consumo básico (-1,12%), Bienes de consumo discrecional (-0,69%) y Finanzas (-0,50%).
📊 Líderes y rezagados en el Eurostoxx 50
A la cabeza de las subidas se encuentran Siemens Energy y ASML (ambas con un alza del 1,84% hoy), con ASML registrando un impresionante 38,53% en lo que va del año. Infineon continúa su excelente racha (+0,94% hoy, +74,10% en lo que va del año), impulsando a todo el sector tecnológico. En el otro extremo de la tabla se encuentran Wolters Kluwer (-3,13%), que también es una de las mayores perdedoras en términos anuales (-60,29% en lo que va del año), y SAP (-2,52%) y Hermès (-1,40%).
🗓️ Datos macroeconómicos clave hoy
- 03:00 – China, decisión sobre los tipos de interés
- 08:00 – Reino Unido, IPC (interanual) de abril
- 11:00 – Eurozona, inflación del IPCA (interanual) de abril
- 16:30 – Inventarios semanales de petróleo crudo de EE. UU. (EIA)
- 20:00⚠️ – EE. UU., actas de la FED de abril: el evento clave del día; el mercado estará atento a las señales sobre la trayectoria de los tipos de interés y la postura de la Reserva Federal ante la incertidumbre macroeconómica.
🎯 Resultados trimestrales: el punto culminante de la sesión.
Hoy, tras el cierre de la bolsa de Wall Street, NVIDIA (NVDA.US) publicará sus resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2027. Sin duda, este es el informe más importante de la semana: con una relación precio-beneficio cercana a las decenas, las expectativas son altas y cualquier sorpresa podría influir significativamente en el mercado. Antes de la apertura, TJX, Target y Lowe's publicaron sus resultados; empresas del sector de consumo que podrían ofrecer información valiosa sobre la situación del sector minorista estadounidense.
Cierre de Mercado: Bonos a 30 años en máximos desde 2007 golpean a las acciones
Google supera a OpenAI en IA agéntica pero la acción cae por apuesta en hardware
¿Entrarán los semiconductores en una corrección tras el rally histórico?
Venta masiva en Wall Street. Acciones de semiconductores e IA bajo presión
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.