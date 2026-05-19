Venta masiva en Wall Street. Acciones de semiconductores e IA bajo presión

Los futuros de índices estadounidenses cotizan a la baja durante la sesión del martes, con los futuros del S&P 500 (US500) cayendo cerca de 0,7% y los futuros del Nasdaq 100 (US100) perdiendo casi 1,1%. Ambos índices se encaminan hacia una tercera sesión consecutiva de pérdidas. La incertidumbre en torno a Medio Oriente sigue elevada, mientras los inversionistas parecen estar tomando ganancias antes del esperado reporte trimestral de resultados de Nvidia (NVDA.US) programado para mañana. El sector de semiconductores enfrenta una presión particularmente intensa.

Principales acontecimientos

Según reportes de Bloomberg , la OTAN está considerando una posible operación militar en el Estrecho de Hormuz si la principal ruta comercial no es reabierta antes de julio.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años superó el 5,18%, alcanzando su nivel más alto en casi 19 años. Mayores rendimientos podrían aumentar los costos de financiamiento hipotecario y de tarjetas de crédito, afectando potencialmente el gasto del consumidor, además de incrementar la presión sobre acciones tecnológicas y de semiconductores con valuaciones elevadas.

Los últimos datos de EE.UU. sugieren que las presiones inflacionarias podrían estar acelerándose nuevamente, en parte debido al aumento en los precios del petróleo tras la escalada de tensiones en torno a Irán. Ed Yardeni considera que la Fed podría estar “rezagada frente a la inflación”. En su opinión, una subida de tasas en julio podría ayudar a contener la inflación, aunque probablemente ejercería presión sobre las acciones.

El índice de ventas pendientes de viviendas en EE.UU. aumentó hasta 74,8 desde 73,7 previamente, señalando una modesta mejora en la actividad del mercado inmobiliario.

Las ventas pendientes de viviendas aumentaron 1,4% mensual, por encima de las expectativas de 1,0%, aunque ligeramente por debajo del dato previo de 1,5%. Estos datos podrían interpretarse positivamente para la economía estadounidense, sugiriendo resiliencia continua en el mercado inmobiliario pese a los elevados costos de financiamiento.

Gráfico US500 (intervalo H1)

El contrato de futuros del S&P 500 cotiza a la baja hoy, aunque la atención de los inversionistas está enfocada principalmente en las acciones de semiconductores. El índice Philadelphia Semiconductor cae 1,4% y ya retrocede más de 8% durante las últimas tres sesiones. Los inversionistas están tomando ganancias tras un fuerte rally, en medio de preocupaciones sobre valuaciones exigentes y la sostenibilidad del gasto en centros de datos.



Fuente: xStation5

Como se muestra arriba, los inversionistas están rotando claramente fuera de acciones vinculadas a semiconductores, electrónica e infraestructura de IA durante la jornada de hoy. Las compañías de software, un sector que ha tenido un desempeño significativamente inferior desde comienzos de año, junto con empresas de consumo básico, están superando al mercado. Las grandes tecnológicas operan mayoritariamente a la baja, con acciones de Amazon cayendo casi 3%, mientras Alphabet (Google), Tesla y Nvidia también enfrentan presión. Las acciones de Nvidia vuelven a mostrar debilidad antes de sus resultados.



Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Las acciones de Microsoft (MSFT.US) no muestran avances hoy pese a que la compañía presentó nuevos dispositivos Surface orientados a clientes corporativos y aplicaciones de aceleración de IA. Los nuevos modelos funcionan con procesadores de Intel, representando otra señal positiva para Intel. Sin embargo, las acciones de Microsoft ya han subido más de 20% desde sus mínimos de abril.



Fuente: xStation5

Las acciones de Jazz Pharma amplían ganancias

UBS elevó la recomendación sobre Jazz Pharmaceuticals desde “neutral” a “compra” y aumentó su precio objetivo hasta USD 307, implicando un potencial alcista superior al 33% respecto al cierre del lunes. El banco destaca el resiliente modelo de negocio de la compañía y el potencial comercial de su portafolio oncológico. ¿Es Ziihera el principal motor de crecimiento?

UBS considera que Ziihera , un tratamiento contra el cáncer de vesícula biliar, es el principal motor de crecimiento de la compañía.

El banco espera una rápida adopción del medicamento y una posible aprobación regulatoria antes de la fecha límite obligatoria del 25 de agosto.

Según UBS, Ziihera podría convertirse en una importante nueva fuente de ingresos para la empresa.

UBS también mantiene una visión positiva respecto a la estabilidad del negocio de tratamientos del sueño de Jazz, incluyendo Xywav y Xyrem. Las presiones sobre precios y la posible competencia de terapias basadas en Orexin durante la segunda mitad de 2026 son vistas como riesgos manejables. Desde la perspectiva del analista, estos riesgos son compensados por la oportunidad de crecimiento representada por Ziihera.

El banco también destacó Modeyso, un tratamiento dirigido a un tipo específico de cáncer cerebral, que podría generar ventas relevantes durante los próximos 1–2 años. En conjunto, esto respalda la visión de que el pipeline oncológico de Jazz podría transformarse gradualmente en un contribuyente mucho más importante para los resultados financieros de la compañía.

Jazz Pharmaceuticals (intervalo D1)

Las acciones de Jazz Pharmaceuticals acumulan ganancias cercanas al 38% en 2026, mientras el precio de la acción se ha duplicado durante los últimos 12 meses. Pese al fuerte rally, los analistas aún observan espacio para mayores avances, impulsados principalmente por el potencial de sus nuevas terapias.



Fuente: xStation5