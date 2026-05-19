¿Entrarán los semiconductores en una corrección tras el rally histórico?

El sector de semiconductores está entrando en una fase de mayor volatilidad tras el fuerte rebote observado durante abril y comienzos de mayo. Según Seaport Research, algunas compañías comenzaron a adelantarse a sus fundamentos subyacentes, aunque la tendencia de largo plazo vinculada a la Inteligencia Artificial continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento para toda la industria.

Los semiconductores siguen siendo la columna vertebral del rally bursátil impulsado por la IA, especialmente después de que el ETF iShares Semiconductor acumulara un alza cercana al 65% desde comienzos de año. Sin embargo, las próximas semanas podrían favorecer a compañías con valuaciones más realistas y una trayectoria más clara de crecimiento en ganancias, mientras aumenta la presión sobre acciones donde las expectativas ya parecen prácticamente perfectas.

El analista de Seaport, Jay Goldberg , considera que el sector de chips podría permanecer “errático” en el corto plazo, es decir, más nervioso y vulnerable a correcciones. En su opinión, AMD e Intel tienen una probabilidad relativamente mayor de justificar sus valuaciones actuales con el paso del tiempo. Nvidia , por otro lado, continúa limitada por expectativas de mercado extremadamente elevadas y persistentes restricciones de oferta.

KKM Financial interpreta la reciente caída principalmente como toma de ganancias después de un rally histórico. Jeff Kilburg sostiene que los inversionistas actualmente están tratando las acciones de semiconductores como un “cajero automático de corto plazo”, reduciendo posiciones para aumentar liquidez tras el movimiento parabólico del sector. En su visión, esto no necesariamente señala el final de la tendencia alcista, sino más bien un intento de asegurar ganancias luego de un desempeño excepcionalmente sólido.

Al mismo tiempo, la demanda por procesadores, chips de memoria y hardware especializado para IA continúa siendo muy fuerte. Los problemas de oferta han respaldado los márgenes dentro de toda la industria de semiconductores, aunque también incrementaron costos para hyperscalers como Apple y Google. Esto sigue representando un importante factor de riesgo, ya que si las grandes tecnológicas comienzan a restringir el gasto en centros de datos, parte de las expectativas actuales de crecimiento podrían resultar demasiado optimistas. Sin embargo, los principales motores estructurales del mercado permanecen intactos, por lo que la corrección eventualmente podría convertirse en el inicio de una nueva etapa de crecimiento.



Fuente: xStation5