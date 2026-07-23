Calendario económico: Presentaciones de resultados de las grandes tecnológicas, tensiones en Irán y la decisión del BCE ⏰

- La decisión del BCE, la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y los resultados de las grandes tecnológicas marcarán el rumbo de los mercados en una sesión de elevada volatilidad.
- Los inversores seguirán muy atentos al precio del petróleo, a los planes de inversión en inteligencia artificial de las grandes compañías y al mensaje de Christine Lagarde sobre el futuro de los tipos de interés.
- La decisión del BCE, la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y los resultados de las grandes tecnológicas marcarán el rumbo de los mercados en una sesión de elevada volatilidad.
- Los inversores seguirán muy atentos al precio del petróleo, a los planes de inversión en inteligencia artificial de las grandes compañías y al mensaje de Christine Lagarde sobre el futuro de los tipos de interés.
Actualmente, el mercado está impulsado por tres cuestiones clave: los resultados de las grandes tecnológicas, la escalada de las tensiones en torno a Irán y la decisión del Banco Central Europeo. Estos tres factores están condicionando tanto el apetito por el riesgo como la evolución del petróleo, los bonos y las bolsas.
La sesión puede ser especialmente volátil porque coinciden referencias empresariales de primer nivel, nuevas amenazas sobre el suministro energético y una reunión del BCE en la que, aunque no se esperan cambios en los tipos de interés, el tono de Christine Lagarde será determinante para las expectativas de política monetaria de los próximos meses.
¿Qué eventos pueden mover el mercado?
- El gasto de las grandes tecnológicas está inquietando a los inversores. Alphabet y Tesla registraron ingresos sólidos, pero el mercado castigó a ambas compañías por su enorme inversión de capital (Alphabet hasta 205.000 millones de dólares para 2026, Tesla +142% interanual), lo que provocó una caída en el precio de sus acciones. En los próximos días, Meta, Microsoft, Amazon y Apple presentarán sus resultados; el mercado estará tan atento a sus planes de inversión en IA como a sus propios beneficios.
- Los precios del petróleo suben tras las amenazas de Trump contra Irán. El presidente estadounidense ha anunciado un ataque contra la infraestructura nuclear iraní (Montaña del Pico), y también se ha producido otro ataque a un petrolero frente a las costas de Arabia Saudí. Goldman Sachs advierte que el Brent podría superar los 120 dólares por barril en el cuarto trimestre si persisten las interrupciones en el estrecho de Ormuz.
- El BCE anunciará su decisión sobre los tipos de interés a las 14:15. El mercado prevé que se mantengan sin cambios (tipo de refinanciación: 2,40%; tipo de depósito: 2,25%), pero la situación de extrema volatilidad en torno a la guerra en Irán podría influir en el tono de la rueda de prensa a las 14:45.
- UniCredit supera las previsiones: obtiene un beneficio neto de 2900 millones de euros en el segundo trimestre. Su CEO, Andrea Orcel, califica el progreso en la operación con Commerzbank como «el mejor posible».
Calendario económico para hoy
El mercado laboral australiano dio una sorpresa positiva: el empleo aumentó en 76.300 puestos, frente a una previsión de 15.100, lo que supone una señal de endurecimiento monetario para el Banco de la Reserva de Australia (RBA).
El resto de la jornada en Estados Unidos y Canadá se centrará en las ventas minoristas y los datos del mercado laboral, pero el Banco Central Europeo (BCE) y la situación geopolítica en torno a Irán seguirán siendo los principales factores de volatilidad en el mercado petrolero y los índices bursátiles.
Antes de la sesión bursátil europea, Nestlé, UniCredit, TotalEnergies, Thermo Fisher, RTX y Lockheed Martin tienen previsto presentar sus resultados hoy, mientras que SAP e Intel lo harán después de la sesión bursátil estadounidense.
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