Calendario económico: Semana ajetreada por delante

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Vacaciones en EEUU y Canadá
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El PIB de Japón cae en el Q4 de 2019
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4 bancos centrales publicarán sus actas esta semana
La lectura macro clave programada para el lunes es el informe del PIB de Japón del 4Q de 2019. Mostró una contracción mayor de lo esperado de un 1.6% trimestral. Los malos resultados llegaron después de que Japón subiera los aranceles de ventas a comienzos del Q4 de 2019. No hay ningún otro gran movimiento en los mercados programado para el día de hoy.
Es más, los traders de EEUU estarán fuera de los mercados durante el día del Presidente, mientras que los mercados Canadienses permanecerán cerrados por el festivo del Día de la Familia. Dicho esto, los inversores deberían esperar una liquidez mucho menor de lo habitual en la tarde de hoy.
Sin embargo, no quiere decir que el resto de la semana vaya a ser ligera en cuanto a datos macro, ya que los inversores obtendrán actas de 4 bancos centrales distintos. A continuación las lecturas clave que seguir esta semana:
Martes
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0:30 am GMT - Actas del RBA.
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9:30 am GMT - UK, informe del mercado de empleo de diciembre.
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11:50 pm GMT - Japón, órdenes de maquinaria principal de diciembre.
Miércoles
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9:30 am GMT - UK, IPC inflación de enero.
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11:00 pm GMT - Decisión de tipos del CBRT.
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7:00 pm GMT - Actas del FOMC.
Jueves
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0:30 am GMT - Australia, informe del mercado laboral de enero.
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9:30 am GMT - UK, ventas minoristas de enero.
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12:30 pm GMT - Actas del ECB.
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4:00 pm GMT - Infrome DOE sobre inventarios de petróleo.
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11:30 pm GMT - Japón, IPC de enero.
Viermes
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8:30 am GMT - Alemania, PMIs de febrero.
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8:30 am GMT - Actas del Riksbank.
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9:30 am GMT - UK, PMIs de febrero.
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