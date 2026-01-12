Calendario económico: Un comienzo tranquilo para una semana interesante

- Los contratos de futuros apuntan a una apertura a la baja para la sesión de efectivo de hoy en Europa.
- Esto se produce después de que se presentaran demandas contra el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, que una vez más afectan la independencia del banco central.
- El calendario de la sesión de hoy no incluirá ninguna publicación macroeconómica significativa.
La sesión del lunes en los mercados financieros ha tenido un comienzo interesante, aunque no por la publicación de datos macroeconómicos programada para hoy. Tras el fin de semana, los mercados se centran tanto en la geopolítica, centrada en Groenlandia e Irán, como en cuestiones monetarias, condicionadas por las demandas interpuestas contra Jerome Powell, presidente del banco central estadounidense.
Este giro de los acontecimientos implica que los metales preciosos y las llamadas divisas refugio están teniendo un excelente rendimiento hoy. Por otro lado, los contratos de futuros centrados en índices estadounidenses y europeos están perdiendo valor.
Los inversores esperan las publicaciones a finales de esta semana (datos del IPC de EE. UU. y resultados del cuarto trimestre de 2025 de los bancos de Wall Street). Hoy, parece que los mercados se guiarán por la información que se vaya publicando.
Calendario de hoy sobre datos macroeconómicos. Fuente: xStation
Sentimiento mixto en Europa, descensos en los índices de EE. UU.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.