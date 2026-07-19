Calendario semanal: Alphabet y Tesla lideran una semana cargada de resultados

Wall Street cierra una semana en la que los chips llegaron a rozar el mercado bajista y luego revirtieron casi toda esa caída, y entra a otra todavía más cargada: más de 80 compañías del S&P 500 presentan resultados, con Alphabet e Intel como las pruebas centrales para el gasto en inteligencia artificial, mientras el Banco Central Europeo y una agenda de inflación global completan el cuadro, todo con la guerra entre Estados Unidos e Irán todavía como telón de fondo.

Alphabet y el gasto en IA vuelven a ser la prueba de la semana

El índice de semiconductores de Filadelfia llegó a caer casi 6% esta semana por dudas sobre si el gasto en infraestructura de inteligencia artificial sigue siendo justificable, acumulando una baja de 19% desde su máximo y encaminándose a su peor semana desde el desplome arancelario de abril de 2025, antes de que compradores oportunistas revirtieran buena parte de esa caída. En ese contexto llega el reporte de Alphabet el miércoles después del cierre, la tercera compañía más valiosa de Estados Unidos con 4.3 billones de dólares de capitalización, cuyo plan de inversión en centros de datos será observado de cerca: cualquier señal de recorte en el gasto proyectado podría generar un efecto en cadena sobre todo el ecosistema de la inteligencia artificial.

Intel y Texas Instruments también reportan, en un año en que el propio índice de semiconductores acumula 68%, Intel supera 160% y Texas Instruments suma 68%, mientras las reacciones tibias a los buenos resultados de Samsung y TSMC ya mostraron cuán exigente es la vara para el sector. El debate de fondo divide a los analistas: para algunos, el tema de la inteligencia artificial está madurando en lugar de romperse, una etapa saludable dentro de cualquier ciclo de inversión transformador, mientras para otros la debilidad reciente refleja una rotación sectorial necesaria para que el alza de las acciones se amplíe más allá de la tecnología, no una señal de ruptura del mercado.

Una agenda cargada de resultados más allá de la tecnología

El lunes reportan Domino's Pizza antes de la apertura y Steel Dynamics tras el cierre. El martes es turno de Novartis, Lindt, Halliburton, Northrop Grumman, General Motors y 3M antes de la apertura, con Charles Schwab también antes del cierre e Interactive Brokers después.

El miércoles concentra el mayor peso de la semana: Philip Morris International, CME Group, AT&T, Moody's y GE Vernova antes de la apertura, y después del cierre Moncler, Texas Instruments, Tesla , Alphabet y ServiceNow.

, Alphabet y ServiceNow. El jueves reportan Nestlé, UniCredit, TotalEnergies, Thermo Fisher Scientific, RTX y Lockheed Martin antes de la apertura, con SAP e Intel después del cierre. El viernes cierran la semana American Express y Volkswagen antes de la apertura. Con esa carga, el consenso proyecta un crecimiento de utilidades del S&P 500 de 25.7% interanual para el segundo trimestre, liderado por energía y tecnología de la información, mientras salud es el único sector con una caída interanual esperada.

Los grandes bancos ya marcaron la pauta la semana pasada, con un alza promedio de utilidades de 31%, muy por encima del 10% que se proyectaba originalmente para el sector financiero, dejando abierta la pregunta de si el resto de los sectores puede entregar sorpresas de una magnitud parecida.

La agenda macro: bancos centrales, inflación e Irán de fondo

El lunes trae la decisión de tasas de referencia de China a uno y cinco años, el IPP de Alemania y datos de producción industrial y salarios de Polonia, además del IPC de Canadá. El martes se conoce el IPC del segundo trimestre en Australia y la decisión de tasas de Hungría. El miércoles llega el IPC de junio en el Reino Unido y las ventas minoristas de Polonia. El jueves es el día más relevante del calendario macro, con la decisión de tasas del Banco Central Europeo y la conferencia de prensa posterior, además del cambio de empleo en Australia y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos. El viernes cierra con el IPC de Japón, las ventas minoristas del Reino Unido y los PMI preliminares de manufactura y servicios de julio en la Eurozona, el Reino Unido y Estados Unidos, junto con las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos.

Todo esto ocurre con Wall Street todavía atento a la guerra entre Estados Unidos e Irán: la mayoría de los inversionistas espera un conflicto relativamente breve, pero le preocupa que una nueva escalada empuje al petróleo de vuelta a los niveles alcanzados al inicio de la guerra, reavivando los temores de inflación justo antes de la reunión de la Fed de fin de julio. Los datos de precios al consumidor y al productor de esta semana en Estados Unidos, más débiles de lo esperado, ya calmaron parte de esa preocupación.

Otros movimientos para seguir de cerca

Apple volvió a ser la compañía más valiosa del mundo, arrebatándole el título a Nvidia, que lo sostenía desde mayo de 2025, en medio de esta misma rotación sectorial. SpaceX buscará relanzar su cohete Starship en los próximos días después de abortar el vuelo del jueves cuando parte de sus motores no encendieron. Alcoa recortó su pronóstico de producción de alúmina tras problemas operativos en una refinería australiana golpeada por un ciclón, lo que opacó un trimestre en el que los mayores precios del aluminio habían impulsado sus ingresos.

Intuitive Surgical cayó después de que el crecimiento en el uso de sus robots quirúrgicos Da Vinci se desacelerara a su ritmo más lento en cuatro años, un recordatorio de que la exigencia sobre la calidad de las guías no se limita a la inteligencia artificial ni a la energía esta temporada de resultados.