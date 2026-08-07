Tres mercados a seguir la próxima semana (07.08.2026)

La semana pasada trajo una clara mejora del sentimiento en los mercados financieros. La publicación de datos más débiles del mercado laboral estadounidense (NFP) redujo la presión sobre la Fed respecto a las subidas de los tipos de interés. Además, surgieron señales de una posible reapertura del estrecho de Ormuz, aunque la incertidumbre sigue siendo un factor clave para los inversores del mercado energético. Esta semana, la atención de los mercados se centrará en las lecturas de inflación de julio en Estados Unidos, los datos de ventas minoristas y la publicación de informes clave sobre materias primas. Por ello, los inversores deberían prestar especial atención a instrumentos como los futuros del S&P 500, el oro y el petróleo Brent.

Futuros del S&P 500

El índice S&P 500 de Estados Unidos terminó la semana anterior cerca de máximos históricos. La prueba definitiva para evaluar la sostenibilidad de esta ruptura será el informe de inflación CPI de julio en Estados Unidos, que se publicará el miércoles. Se espera que las presiones sobre los precios continúen moderándose. Se proyecta que la inflación subyacente caiga hasta el 2,4% interanual, su nivel más bajo desde marzo de 2021, mientras que la lectura general se situaría entre el 3,3% y el 3,4% interanual. El jueves conoceremos el índice PPI y, el viernes, los datos de ventas minoristas, para los que se espera una caída del 0,5% mensual, así como las presentaciones 13F ante la SEC, que revelarán las posiciones de los fondos. La confirmación de la tendencia desinflacionaria, junto con la ausencia de un aterrizaje brusco de la economía, generará margen para la continuación del mercado alcista en Wall Street.

ORO

Los precios del oro registraron un fuerte rebote la semana pasada, impulsados por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el debilitamiento del dólar. Esta semana, los principales impulsores de volatilidad para el metal precioso serán los informes de inflación CPI y PPI, así como las intervenciones del jueves de miembros de la Fed, entre ellos Tom Barkin y Beth Hammack. Una caída de la inflación subyacente CPI hasta alrededor del 2,4% interanual reducirá los tipos de interés reales, lo que, desde la perspectiva del análisis intermercado, favorece las perspectivas de nuevas alzas en el precio del oro y un intento de superar niveles de resistencia. Un posible tono restrictivo por parte de los funcionarios de la Fed sigue siendo una amenaza. Aunque el oro ha dejado de reaccionar de forma nerviosa al aumento de los precios del petróleo, cualquier noticia procedente de Oriente Medio podría tener una enorme relevancia para la cotización del metal precioso.

PETRÓLEO (Brent)

El petróleo crudo inicia la nueva semana con una volatilidad elevada, a la espera de nuevos acontecimientos en la situación geopolítica de las regiones del estrecho de Ormuz y del estrecho de Bab el-Mandeb. Desde una perspectiva de fundamentales macroeconómicos, el mercado está analizando los últimos datos de inflación PPI y CPI de China, que apuntan a una demanda persistentemente débil en la economía asiática. El miércoles se publicarán los informes mensuales de la AIE y de la OPEP. Estos mostrarán las últimas previsiones sobre el equilibrio entre oferta y demanda para los próximos trimestres y permitirán evaluar si el mercado de combustibles está realmente tan ajustado como sugiere la diferencia entre el precio del petróleo crudo y el de los productos refinados. Si las agencias reducen sus estimaciones de consumo de la materia prima, el mercado del petróleo podría volver a enfrentarse a una renovada presión bajista.