Canadá eliminará aranceles sobre productos de EE. UU. 🔔 El USDIDX pierde 1%

Canadá aplicará una exención arancelaria a muchos bienes estadounidenses en el marco del USMCA y eliminará los aranceles de represalia sobre numerosos productos procedentes de Estados Unidos.
Para los activos de riesgo, como las acciones y las criptomonedas, esta es otra noticia positiva después del discurso dovish de Powell en Jackson Hole —pero no lo es para el dólar estadounidense.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
También es una señal de que los efectos negativos e inflacionarios de los aranceles podrían ser más débiles, lo que hace que los recortes de tasas de la Fed sean "menos riesgosos" desde la perspectiva de la Reserva Federal.
Fuente: xStation5
_______
📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.