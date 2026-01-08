China aprueba chips H200 de Nvidia: qué significa para la acción y el mercado de IA

Nvidia podría estar a punto de recuperar uno de sus mercados más valiosos. China planea aprobar la importación del chip H200 para uso comercial tan pronto como este trimestre, una noticia que ya impulsa la acción en el premercado. Alibaba y ByteDance encabezan la demanda.

El movimiento llega después de años de restricciones impuestas por Washington y marca un punto de inflexión en la guerra tecnológica entre ambas potencias.

China abre la puerta a los chips H200 de Nvidia

El gobierno chino se prepara para autorizar la importación del chip H200 de Nvidia durante este trimestre. La aprobación estaría limitada a uso comercial selecto, excluyendo aplicaciones militares, agencias gubernamentales, infraestructura crítica y empresas estatales.

Dos de los gigantes tecnológicos chinos ya se adelantaron. Alibaba y ByteDance comunicaron a Nvidia su intención de ordenar más de 200.000 chips cada una.

La acción de Nvidia responde con una leve caída de -0,34% en la apertura del mercado norteamericano, cotizando en torno a los 188,50 dólares ante las expectativas de ventas en el mercado más grande del mundo para semiconductores.

El contexto de la guerra tecnológica

Nvidia enfrentaba una prohibición efectiva para vender su mejor hardware de IA en China desde 2022. Washington impuso estas restricciones por temores de que los chips avanzados otorguen a Pekín ventajas militares.

En noviembre pasado, la administración Trump rechazó la solicitud de Jensen Huang para exportar una versión limitada del chip Blackwell, la generación más avanzada de Nvidia. Sin embargo, en diciembre Trump autorizó el envío del H200 a cambio de un arancel del 25%.

Autosuficiencia y competidores locales

Mientras negocia con Nvidia, China acelera su estrategia de autosuficiencia en semiconductores. El país prepara una nueva ronda de incentivos que podría alcanzar los 70.000 millones de dólares para impulsar la fabricación local de chips.

Huawei y su socio SMIC han mejorado su tecnología de producción. Sin embargo, los productos de Nvidia siguen siendo superiores en tareas de IA intensivas.

AMD también busca licencias para exportar a China, mientras que Broadcom colabora con ByteDance en procesadores de IA personalizados.

Qué significa para la acción de Nvidia

Nvidia ya acumula pedidos por más de 2 millones de chips H200 a nivel global. Con un precio nominal de 27.000 dólares por unidad, esto representa ingresos potenciales de aproximadamente 54.000 millones de dólares.

Jensen Huang ha señalado que solo el segmento de chips de IA en China podría generar 50.000 millones de dólares en los próximos años. En octubre, la compañía proyectó cerca de medio billón de dólares en ingresos provenientes de chips para centros de datos hacia finales de 2026. La reapertura parcial del mercado chino refuerza esta perspectiva.

Riesgos y señales de alerta

Las autoridades de Pekín han solicitado a algunas empresas que suspendan temporalmente sus pedidos mientras deciden cuántos chips de producción nacional deben adquirir. Ante esta incertidumbre, Nvidia exige el pago completo por adelantado para asegurar los envíos.

La compañía confirmó que se han presentado solicitudes de licencia en Washington, pero los detalles de aprobación aún se definen. Nvidia no ha negociado directamente con Pekín y desconoce cuándo China dará la autorización final.

La aprobación del H200 generó críticas de exfuncionarios y expertos en seguridad nacional estadounidenses. Argumentan que vender chips cercanos a la vanguardia tecnológica podría erosionar la ventaja de EE.UU. en IA y transferir tecnología con aplicaciones militares a su principal rival.

