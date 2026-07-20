China compra oro en la caída: ¿señal de soporte para el metal?

El oro está descubriendo durante esta corrección que no todos sus compradores tienen la misma paciencia. Mientras los inversores más especulativos reducen posiciones, los ETF sufren salidas y el mercado discute si la tendencia alcista ha terminado, China continúa acumulando metal. No parece demasiado preocupada por encontrar el mínimo perfecto. Su objetivo es otro: aprovechar la caída para seguir transformando una parte de sus reservas financieras en un activo que no depende de la promesa de pago de ningún país.

China acelera sus compras de oro

El Banco Popular de China compró aproximadamente 15 toneladas de oro en junio, su mayor adquisición mensual desde octubre de 2023. Con este movimiento, sus reservas alcanzan unas 2.346 toneladas y encadenan veinte meses consecutivos de aumentos, la secuencia más larga desde que existen registros comparables. Durante el primer semestre, China añadió alrededor de 40 toneladas.

La coincidencia resulta significativa. El oro cayó cerca de un 11% durante junio y llegó a perder momentáneamente los 4.000 dólares después de haber superado los 5.500 a comienzos de año. Precisamente cuando el mercado comenzó a cuestionar la fortaleza del metal, China aceleró sus compras.

Eso no significa que el Banco Popular de China esté defendiendo oficialmente los 4.000 dólares. Los bancos centrales no operan como un fondo de inversión y sus decisiones no suelen responder a un nivel técnico concreto. Pero sí confirma que la caída está encontrando compradores estratégicos dispuestos a absorber parte de la oferta.

Diversificación de reservas y menor dependencia del dólar

La razón principal es la diversificación. El oro no tiene riesgo de contraparte, no depende de la solvencia de otro Gobierno y puede mantenerse bajo custodia nacional. Después de la congelación de las reservas internacionales rusas en 2022, numerosos bancos centrales comprendieron que las divisas y los bonos soberanos extranjeros también incorporan un riesgo político. Desde entonces, el oro ha recuperado una función que nunca perdió completamente: actuar como reserva neutral fuera del sistema de deuda.

China, además, todavía mantiene una exposición relativamente pequeña. El oro representa alrededor del 8% de sus activos oficiales en divisas. Goldman Sachs ha destacado que esta proporción continúa muy alejada del peso cercano al 70% que presenta en las reservas de Estados Unidos, Alemania, Francia o Italia. Pekín dispone, por tanto, de un amplio margen para seguir comprando sin alterar de manera extrema la composición de sus reservas.



Fuente: xStation5

Los bancos centrales siguen apoyando al oro

El fenómeno tampoco se limita a China. Los bancos centrales han adquirido una media aproximada de 1.000 toneladas anuales durante los últimos cuatro años, el doble que durante la década anterior. La última encuesta del World Gold Council muestra que el 89% de las entidades consultadas espera que las reservas mundiales de oro aumenten durante los próximos doce meses, mientras que un 45% prevé incrementar sus propias posiciones.

UBS calcula que las compras oficiales podrían situarse entre 750 y 1.000 toneladas anuales. Su lectura es especialmente interesante: esta demanda quizá no sea suficiente para impulsar inmediatamente otra gran subida, pero sí puede proporcionar una base relativamente estable al mercado. J.P. Morgan también mantiene una visión estructuralmente alcista y espera que los bancos centrales adquieran alrededor de 800 toneladas en 2026. Es decir, la demanda institucional no garantiza un rebote vertical, pero hace más difícil que las caídas permanezcan sin respuesta.



Fuente: xStation5

Compradores privados chinos muestran señales mixtas

También se aprecia cierta reacción entre los compradores privados chinos. Las retiradas de oro de la Bolsa de Shanghái aumentaron un 36% mensual en junio, hasta 87 toneladas, impulsadas parcialmente por inversores que aprovecharon los precios más bajos. Sin embargo, la señal todavía no es completamente alcista: los ETF chinos perdieron unas 17 toneladas durante el mismo mes y la demanda mayorista acumulada en el primer semestre continuó por debajo de su media de diez años. Hay compras en la caída, pero todavía no una entrada generalizada de capital.

Niveles técnicos clave para el oro

Técnicamente, el oro continúa siguiendo el escenario que planteamos anteriormente. La zona comprendida entre 3.850 y 4.000 dólares sigue siendo la principal zona de estabilización, con los 4.000 como referencia psicológica. Mientras permanezca dentro de esta área, el mercado puede estar construyendo una base, aunque todavía no exista confirmación de suelo. La primera resistencia aparece entre 4.100 y 4.150 dólares. Superarla permitiría hablar de una recuperación de corto plazo, pero el cambio verdaderamente importante solamente llegaría con la reconquista de 4.380-4.400 dólares. Por encima de esa zona, el oro podría volver a mirar hacia 4.550 y posteriormente hacia el rango de 4.700 dólares. Por el contrario, la pérdida clara de 3.850 dejaría expuesto el intervalo de 3.500-3.800 y confirmaría que la corrección todavía no ha terminado.

China proporciona soporte, pero falta confirmación técnica

China está proporcionando soporte fundamental, pero aún falta la confirmación técnica. Su coportamiento demuestra que alrededor de los 4.000 dólares comienzan a aparecer compradores con horizonte de largo plazo. No significa necesariamente que el mínimo ya esté hecho. Significa algo más prudente, pero también importante: cuanto más cae el oro, más interesante parece resultar para quienes no están comprando para las próximas semanas, sino para las próximas décadas.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.