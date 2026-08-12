El par dólar-yen japonés se acerca al cruce de 160

Han transcurrido dos semanas desde la intervención récord del Ministerio de Finanzas japonés y el Departamento del Tesoro estadounidense. Tras una caída hasta cerca de 155, el par USD/JPY comienza a recuperarse, acercándose a la barrera psicológica de 160.

Cotización del dólar-yen japonés

Fuente: xStation, 12.08.2026

¿Qué hay detrás de este declive?

Los factores fundamentales siguen ejerciendo presión sobre la divisa japonesa. La clave sigue siendo la cuestión del carry trade, es decir, operar con diferenciales de tipos de interés.

Rendimiento frente al dólar estadounidense

Fuente: xStation, 12.08.2026

Mientras la divergencia entre los niveles de tipos de interés previstos en Estados Unidos y Japón siga siendo significativa, incluso una intervención de casi 90.000 millones de dólares podría resultar insuficiente para revertir la tendencia de forma permanente.

Los inversores esperan una actuación firme por parte del Banco de Japón, aunque no se presentará una oportunidad para ello hasta el 18 de septiembre. La decisión de subir los tipos de interés en ese momento podría constituir una declaración significativa para el mercado, lo que llevaría a un aumento de las apuestas por nuevas subidas en los meses siguientes. Actualmente, una medida de este tipo está descontada en aproximadamente un 75 %.

Probabilidad implícita en el mercado de una subida de tipos en la reunión del Banco de Japón de septiembre (2025-2026)

Fuente: XTB Research, 12.08.2026

Mientras tanto, la atención de los mercados se desplazará hacia Estados Unidos. Hoy, a las 13:30, se publicarán los datos de inflación correspondientes a julio.

¿Qué podemos esperar?

Se espera que el indicador general de inflación se sitúe en el 3,4 % interanual (frente al 3,5 % anterior).

Se espera que el indicador subyacente descienda hasta su nivel más bajo desde marzo de 2021 (hasta el 2,5 %).

Es probable que los precios de la energía bajen, principalmente debido al descenso de los precios de la gasolina.

Se espera que la inflación subyacente de los servicios repunte hasta el 0,2 % intermensual, impulsada por el aumento de los costes de los alquileres.

Si el dato muestra un descenso mayor de lo esperado, los mercados podrían continuar reajustando sus expectativas hacia una postura más acomodaticia respecto a la trayectoria de los tipos de interés de la Fed. Cabe señalar que, tras la última reunión del comité y los datos excepcionalmente débiles de empleo no agrícola (NFP), la probabilidad implícita en el mercado de una subida de tipos en septiembre ha caído hasta aproximadamente el 50 %.

Trayectoria de los tipos de interés de la Fed implícita en el mercado [Número de subidas] (2025-2026)

Fuente: XTB Research, 12.08.2026

En el contexto del yen, también se presta atención a la evolución de la situación en el estrecho de Ormuz: Japón depende casi por completo de las importaciones para cubrir sus necesidades energéticas y, en condiciones normales, cerca del 90 % de su crudo procede de Oriente Medio.

Estructura de las importaciones de crudo de Japón (2024)

Fuente: OEC, 12.08.2026

En los últimos días, hemos observado un repunte en los precios del petróleo. El barril de Brent ahora cuesta más de 89 dólares. Ayer, los principales productos energéticos continuaron subiendo, a pesar de las declaraciones optimistas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán.

Precio del barril de petróleo

Fuente: xStation, 12.08.2026

Durante la noche, Donald Trump declaró a los medios que Estados Unidos tiene el "control total" del estrecho de Ormuz. Irán, por su parte, ha impuesto duras condiciones para la reapertura de la ruta, exigiendo el levantamiento de las sanciones estadounidenses, el fin del bloqueo naval y el pago de reparaciones por los daños de guerra causados ​​por Estados Unidos.

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ha caído a su nivel más bajo en una semana (aproximadamente 10 barcos por día).