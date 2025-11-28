China sacude el mercado global: el nuevo futuro de platino impulsa precios y dispara a las mineras

El precio del platino alcanzó máximos de más de un mes y acumula un alza superior al 70% en el año.

El impulso chino que reconfigura el mercado del platino

El precio del platino subió en Londres después de que una bolsa en China lanzara un nuevo contrato de futuros sobre el metal, lo que elevó notablemente el optimismo sobre la demanda del país. La introducción de este contrato amplió el universo de operadores al incluir tanto a inversionistas institucionales como minoristas, además de incorporar reportes diarios de inventarios en almacenes, una medida que aumenta la transparencia en uno de los mercados más influyentes del mundo.

“Los nuevos contratos de futuros de platino y paladio de China atrajeron una fuerte atención en su primer día de negociación, moviendo brevemente los metales del grupo del platino a nivel mundial al unísono y rompiendo con las tendencias de precios del oro y la plata”, escribió Wang Luchen, analista de Galaxy Futures Co.

El entusiasmo del mercado se concentró en el contrato de referencia para entrega en junio, que llegó a subir hasta un 12% antes de retroceder en su primera sesión de cotización en la Bolsa de Futuros de Guangzhou.

Fuerte avance del precio del platino

El platino al contado subió un 1,6%, situándose en 1.614,24 dólares por onza a las 14:30 h en Nueva York. Un día antes había tocado los 1.650 dólares, su nivel más alto en más de un mes. El metal acumula un avance superior al 70% en lo que va del año, un desempeño que corre en paralelo con la plata y supera con claridad al oro.

El mercado avanza hacia un tercer déficit anual consecutivo, afectado por interrupciones en las operaciones de Sudáfrica, un productor clave. A ello se suman especulaciones de que Estados Unidos podría imponer aranceles al platino, lo que redirigiría envíos hacia ese país y tensaría aún más la oferta global.

China ha reforzado su presencia en el mercado: en octubre importó 10,2 toneladas, más del doble que un año antes. Parte de estos flujos también responde al fin de una antigua deducción fiscal que beneficiaba a China Platinum Co., eliminada el 1 de noviembre. Valterra Platinum Ltd., escindida de Anglo American a inicios del año, ha ganado más del 70% desde su salida a bolsa en Londres en junio. También muestran avances significativos Impala Platinum Holdings, Sibanye Stillwater y Northam Platinum, impulsadas por las expectativas de una demanda más sólida y un mercado más ajustado.

El comportamiento sincronizado refleja cómo el lanzamiento de los futuros en China ha reactivado el interés especulativo y físico por el metal, reforzando la tendencia alcista a nivel global.

Panorama de otros metales y divisas

Mientras el platino repuntaba, el oro retrocedió levemente a 4.157,61 dólares la onza y la plata se mantuvo estable después de moderar ganancias que la habían llevado cerca de niveles récord. El paladio avanzó y el índice Bloomberg Dollar Spot permaneció sin cambios.