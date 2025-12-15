China vuelve al trigo argentino: compra histórica en décadas y empuje exportador con Milei

Pese al volumen, la menor calidad por bajo contenido de proteínas podría presionar los precios y limitar la recaudación por exportaciones y la acumulación de reservas.

La competitividad se explica por precios entre los más bajos del mundo, una campaña casi perfecta y la reducción del arancel del trigo al 7,5% .

China está comprando su primer cargamento de trigo argentino en décadas, en plena cosecha récord en la Pampa y con recortes de aranceles a la exportación.

Un giro relevante: China compra trigo argentino en plena cosecha récord

China está comprando su primer cargamento de trigo argentino en décadas en un momento en que los agricultores de la Pampa están cosechando una cosecha récord. El movimiento llega en un contexto de fuerte foco exportador en Argentina, con el presidente Javier Milei recortando los aranceles a los envíos en un intento por impulsar las exportaciones.

Este paso no es solo una operación puntual: también refleja una señal estratégica, ya que China está incrementando compras de cultivos en América del Sur mientras sigue vigente una prolongada disputa comercial con Estados Unidos. En la práctica, esto fortalece el rol de la región como proveedor alternativo y abre oportunidades para el agro argentino en mercados de gran escala.

Cofco lidera el envío: Timbúes como punto de salida hacia China

La empresa estatal Cofco International Ltd. está cargando el cargamento en sus instalaciones de Timbúes, en el centro exportador argentino sobre el río Paraná, lo que sería el primer cargamento de este tipo desde la década de 1990. El buque luego adquirirá 65.000 toneladas métricas adicionales de trigo en un puerto del Atlántico y zarpará hacia China.

La logística del Paraná vuelve a quedar en el centro del comercio agrícola: el corredor fluvial y portuario concentra buena parte de las salidas de granos y subproductos, por lo que este tipo de operaciones también suele tener impacto en precios locales, expectativas de demanda y capacidad de embarque en plena temporada.

Por qué el trigo argentino está entre los más baratos del mundo

La compra se produce en un momento en que el trigo argentino es uno de los más baratos del mundo gracias a una temporada de cultivo casi perfecta que ha producido una cosecha excepcional. A esto se suma un factor clave de política económica: la última reducción de aranceles de Milei a las exportaciones agrícolas, que incluye una reducción de 2 puntos porcentuales para el trigo, al 7,5%, también se promulgó el 12 de diciembre, lo que aumenta aún más la competitividad de los cargamentos argentinos.

En un mercado global donde el precio final depende tanto del costo del grano como de impuestos, fletes y condiciones de entrega, un recorte de aranceles puede hacer la diferencia para cerrar ventas, especialmente cuando el comprador busca abastecimiento a gran escala y compara orígenes.

Aranceles en Argentina: una tradición fiscal que Milei quiere eliminar

Si bien los aranceles a la exportación pueden ser un anatema para muchos países, Argentina los ha aplicado desde principios de siglo para financiar el gasto público. Milei, un libertario en una cruzada por la liberalización empresarial, pretende eliminarlos por completo.

Este objetivo tensiona dos necesidades que compiten entre sí: por un lado, estimular exportaciones y producción para ganar competitividad; por otro, sostener recursos fiscales en un país donde la recaudación y el equilibrio de cuentas públicas son temas estructurales. En ese marco, el recorte del arancel al trigo funciona como una señal proexportadora concreta, en línea con la estrategia de desregular y dinamizar el comercio exterior.

China y América del Sur: diversificación en medio de la disputa con Estados Unidos

El comercio de trigo también profundiza una tendencia de China a comprar más cultivos en América del Sur en medio de una prolongada disputa comercial con Estados Unidos.

El año pasado, poco antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, Beijing abrió la puerta al trigo y al maíz de Argentina en una señal de que veía al país como una opción para diversificar sus suministros de alimentos. Esta lógica de diversificación apunta a reducir riesgos de dependencia, asegurar continuidad de abastecimiento y mejorar el poder de negociación ante shocks geopolíticos o arancelarios.

Antecedentes recientes: soja sí, maíz aún sin transacciones reportadas

China autorizó las importaciones de harina de soja argentina durante el primer mandato de Trump y recibió su primer cargamento de este tipo, fletado por Bunge Global SA, hace unas semanas. Al menos dos cargamentos más de harina con destino a China se embarcaron en el Paraná en octubre, pero aún no se han reportado transacciones con maíz.

Este patrón sugiere una apertura gradual por productos: algunos flujos se consolidan antes que otros, y la evolución de compras dependerá de precios relativos, calidad, logística y condiciones sanitarias y comerciales. En ese mapa, el trigo aparece ahora como un hito relevante por el tiempo transcurrido desde el último envío comparable.

El “pero” de la cosecha: volumen alto, calidad más baja y presión en precios

MSCI Argentina H1

A pesar del tamaño de la cosecha de trigo de Argentina, los granos son de menor calidad debido a un menor contenido de proteínas, lo que puede limitar los ingresos por aranceles de exportación que el gobierno de Milei puede recibir de sus envíos para acumular reservas de dólares en el banco central.

“Hay un 'pero' que destacar”, señaló la Bolsa de Comercio de Rosario en un informe. “Si bien los rendimientos son altos, la cosecha presenta un menor contenido proteico, lo que afecta negativamente el precio que pagan los compradores internacionales”.

Este punto es clave: en trigo, la calidad (especialmente el contenido proteico) incide directamente en el precio y en el destino final del grano. Por eso, incluso con cosecha récord, la rentabilidad exportadora puede enfrentar límites si el mercado aplica descuentos por calidad. A su vez, esto puede reducir el potencial de recaudación por aranceles en el corto plazo, justo cuando el gobierno busca fortalecer el frente externo.