Cierre de mercado: Super Micro sube 17% tras resultados y apoya el repunte de Wall Street

Wall Street cerró la sesión con subidas, impulsada por un renovado optimismo en torno al sector tecnológico, especialmente los fabricantes de semiconductores vinculados al crecimiento de la inteligencia artificial, favorecido por el anuncio de Nvidia sobre la disponibilidad de sus nuevos diseños y por el avance de Intel, pese a sus planes de nuevos despidos. Apple también captó la atención del mercado al preparar Apple Upgrade, un programa de arrendamiento que podría transformar su modelo de venta de dispositivos. Sin embargo, las tensiones geopolíticas impulsaron los precios del petróleo, aumentaron las preocupaciones inflacionarias y reforzaron la posibilidad de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal, lo que provocó una subida en los rendimientos de los bonos.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: Las tensiones en Oriente Medio continúan escalando y afectan directamente al transporte marítimo y a la seguridad regional . Las amenazas de los hutíes obligaron a dos petroleros saudíes a modificar su ruta en el mar Rojo , mientras que el tráfico en el estrecho de Ormuz se redujo significativamente tras nuevos ataques contra buques. Irán reivindicó acciones contra infraestructuras en Bahréin , Kuwait y Jordania , y Kuwait reportó ataques durante dos días consecutivos contra centrales eléctricas y plantas desalinizadoras . Estados Unidos respondió con nuevos bombardeos contra objetivos iraníes, mientras Donald Trump advirtió sobre posibles represalias adicionales, pese a informaciones sobre una propuesta de alto el fuego de diez días .

Aranceles: La Casa Blanca anunció que Donald Trump alcanzó un acuerdo comercial con Jordania . Al mismo tiempo, persisten las tensiones comerciales con Canadá , cuyo primer ministro, Mark Carney , afirmó que las recientes amenazas arancelarias de Trump violan el acuerdo USMCA . Carney señaló que conversó con el presidente estadounidense y que ambos acordaron intensificar las negociaciones durante las próximas semanas.

Estados Unidos: El consenso entre los economistas apunta a que la Reserva Federal mantendrá la tasa de fondos federales en el rango del 3,50 % al 3,75 % en su reunión del 29 de julio . De los 104 economistas consultados, 78 consideran que la tasa permanecerá sin cambios dentro de ese intervalo durante el resto de 2026 .

Europa: El indicador ZEW de confianza de los inversores de la zona euro subió en julio hasta 23,4 puntos , superando ampliamente la previsión de 11,2 y el dato anterior de 9,5 .

Reino Unido: El primer ministro británico, Burnham , autorizó el uso de bases militares británicas para determinadas operaciones estadounidenses contra Irán .

China: El secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , afirmó que el Gobierno analizará próximamente los modelos chinos de inteligencia artificial ante posibles indicios de uso indebido de tecnología o propiedad intelectual estadounidense . Bessent señaló que se han identificado posibles “ marcas de agua ” estadounidenses en algunos modelos chinos y advirtió que Washington podría imponer sanciones a modelos de código abierto vinculados con el robo de propiedad intelectual. No obstante, aclaró que Estados Unidos respalda el desarrollo de tecnologías de código abierto siempre que se respeten los derechos de propiedad intelectual.

Petróleo: Según el secretario del Tesoro estadounidense, China ha reducido aproximadamente un 40 % sus compras de petróleo iraní . Esta disminución podría limitar los ingresos energéticos de Irán y refleja el impacto de la presión internacional, las sanciones y el aumento de los riesgos asociados al suministro de crudo procedente de la región.

Plata y oro: El precio de la plata volvió a superar los 59 dólares , impulsado por el debilitamiento del dólar estadounidense y por las expectativas sobre las próximas decisiones de los bancos centrales . Los inversores están aumentando nuevamente su exposición a los metales preciosos como activos de refugio. El oro también se beneficia de la mejora del sentimiento del mercado, aunque presenta un rendimiento inferior al de la plata.

Bitcoin: Bitcoin avanzó alrededor de un 2 % y alcanzó su nivel más alto en un mes, cerca de los 67.000 dólares , después de comentarios del secretario del Tesoro relacionados con la Clarity Act . El volumen negociado se situó un 11,4 % por encima de su promedio de 30 días , aunque el índice Fear & Greed permaneció en 25 puntos , dentro de la categoría de miedo extremo . Por otra parte, Strategy , uno de los mayores tenedores corporativos de bitcoin, vendió aproximadamente 216 millones de dólares en julio y optó por aumentar sus reservas de efectivo en lugar de continuar acumulando la criptomoneda.

Acciones: Las acciones de Super Micro Computer subieron cerca de un 17% después de que la compañía entregara resultados preliminares que mejoraron la percepción del mercado sobre su negocio. Aunque los ingresos del cuarto trimestre se ubicarían cerca del extremo inferior del rango previsto, entre 11.000 y 12.500 millones de dólares, la empresa anticipó un margen bruto de entre 15% y 17%, muy por encima del 8,2%–8,4% estimado anteriormente. Esta mejora responde a una combinación más favorable de clientes y productos, lo que sugiere una mayor rentabilidad por cada venta. Además, la cartera de pedidos alcanzó un nivel récord y la compañía recibió más de 60.000 millones de dólares en nuevos encargos durante el trimestre, que deberían convertirse en ingresos durante los próximos periodos.

Análisis US100

Tras alcanzar el retroceso del 61,8% de Fibonacci, el precio desarrolló una estructura de giro que lo acercó al punto pivote de los 29.526 puntos, nivel que actúa como una resistencia relevante dentro de la estructura actual. Además, la cotización se mantiene por encima de su media móvil, lo que respalda una lectura técnica más favorable en el corto plazo.

Si el precio logra superar esta región, podría extender el movimiento hacia la siguiente zona pivote, ubicada en torno a los 30.078 puntos. En cambio, un rechazo desde este nivel podría dar paso a un movimiento correctivo, con un soporte relevante en la zona de los 28.704 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El oro realizó una ruptura de su directriz bajista de corto plazo y actualmente se sitúa por encima de sus medias móviles, lo que refleja una mejora en la estructura técnica. En este contexto, el precio se aproxima al punto pivote de los 4.101 puntos, nivel que actúa como la resistencia más relevante de corto plazo.

Una superación sostenida de los 4.101 puntos podría extender el movimiento hacia la siguiente zona de resistencia, ubicada en torno a los 4.203 puntos. En cambio, si el precio falla en superar esta resistencia, podría desarrollar un movimiento correctivo, con un soporte de corto plazo en la región de los 3.998 puntos.



Fuente: xStation5