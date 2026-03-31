Cierre de mercado: Acciones y oro al alza ante el optimismo por el fin de la guerra

Los mercados cerraron marzo con un fuerte impulso alcista tras las señales de que la guerra en Medio Oriente podría estar cerca de su fin, luego de que Trump expresara su disposición a negociar con Irán. Las acciones se encaminaron a su mayor avance desde mayo, con Wall Street cerrando un mes volátil con ganancias tanto en renta variable como en bonos. El oro subió por tercera sesión consecutiva, beneficiado por la caída del dólar y los rendimientos. Sin embargo, el optimismo fue selectivo, las empresas energéticas como Exxon Mobil y Chevron cayeron más del 2% ante la expectativa de menores precios del crudo, mientras que las aerolíneas repuntaron con fuerza, con Delta y American Airlines subiendo al menos un 6%. El petróleo fluctuó entre la esperanza diplomática y la realidad de un estrecho de Ormuz prácticamente cerrado, reflejando un mercado que aún no descuenta por completo el fin del conflicto.

Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: Irán expresó disposición a poner fin a la guerra, pero exige garantías, rechazando un simple alto el fuego y buscando una solución integral para toda la región. El IRGC afirmó haber atacado instalaciones de Siemens y telecomunicaciones en Ben Gurion y Haifa, y anunció que a partir del 1 de abril atacará empresas estadounidenses en la región. Por su parte, Trump sugirió que la victoria está cerca, mientras el secretario Hegseth aseguró que hubo un cambio de régimen en Irán y que EE.UU. está dispuesto a negociar, aunque Goldman Sachs advirtió que el conflicto podría extenderse más allá de las 4-6 semanas previstas inicialmente.

Estados Unidos: Las vacantes laborales (JOLTS) cayeron ligeramente a 6,882 millones, mientras la confianza del consumidor superó expectativas situándose en 91,8 y el PMI de Chicago se debilitó a 52,8. Schmid de la Fed advirtió que la inflación es el principal riesgo, con posibilidad de estancarse cerca del 3%, y que no se debe asumir que el impacto del encarecimiento del petróleo será transitorio, anticipando un freno moderado al crecimiento.

Europa: La inflación de la eurozona registró su mayor alza desde 2022, alcanzando un 2,5% interanual en marzo, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, la inflación subyacente bajó a 2,3%, indicando debilidad en la demanda de otros sectores. Rehn del BCE señaló que el dato era esperado, que una subida de tasas no está garantizada y que conviene evaluar la política monetaria con cautela.

Petróleo: Los precios del crudo cayeron cerca de un 3%, con el WTI situándose entre 100 y 102 dólares por barril, tras señales de apertura al diálogo entre EE.UU. e Irán que redujeron la prima de riesgo. La gasolina en EE.UU. superó los 4 dólares por galón por primera vez desde 2022, y la producción de la OPEP registró su nivel más bajo desde junio de 2020, con una caída de 7,3 millones de barriles diarios en marzo.

Metales: El oro subió por tercera sesión consecutiva, beneficiado por la caída del dólar y los rendimientos de bonos ante las perspectivas de fin del conflicto. En Chile, la producción de cobre cayó a 378.554 toneladas en febrero, un 8,5% menos que en enero y su nivel más bajo desde marzo de 2017, debido a la menor ley del mineral y el bajo rendimiento de minas clave.

Acciones: Oracle está ejecutando despidos masivos de decenas de miles de empleados, mientras el costo de asegurar su deuda (CDS) alcanza niveles comparables a los de la crisis financiera global, reflejando una creciente desconfianza del mercado pese a su plan de financiación de 50.000 millones de dólares orientado a infraestructura de inteligencia artificial.

Análisis US100

El US100 muestra una estructura técnica inclinada al alza tras la ruptura de la resistencia clave en los 23.566 puntos. El precio se ha extendido y actualmente se consolida por encima de sus medias móviles de corto y largo plazo, mientras el MACD mantiene su momentum alcista, lo que refuerza el sesgo positivo en el corto plazo. Si el índice logra sostenerse sobre este nivel, la siguiente zona de resistencia mayor se ubica en torno a los 24.250, donde podría encontrar una nueva prueba de oferta.

No obstante, la ruptura de los 23.566 se convierte ahora en la referencia técnica determinante. Un eventual pullback que pierda este nivel invalidaría el impulso alcista reciente y abriría la puerta a una continuidad bajista al soporte de los 22.962, zona que ha funcionado previamente como piso relevante.

Fuente: xStation

Análisis GOLD

El oro mantiene una estructura de canal alcista bien definida, y durante la sesión logró la ruptura del nivel clave de los 4.605, acompañada por un MACD que sostiene su momentum positivo. Desde los mínimos recientes, el precio ha desarrollado una corrección constructiva que ya superó el retroceso de Fibonacci del 50%, lo que refuerza el sesgo alcista en el corto plazo. Si el precio logra consolidarse por encima de los 4.605, la siguiente zona de resistencia relevante se sitúa en los 4.809, correspondiente al retroceso del 61,8% de Fibonacci.

No obstante, una pérdida del soporte en los 4.605 junto con la ruptura de la estructura del canal alcista invalidarían y abriría la puerta a una reanudación de la presión bajista previa. En ese caso, el soporte relevante se ubica en la región de los 4.416.

Fuente: xStation

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