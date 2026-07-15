Cierre de mercado: Las acciones vuelven a subir apoyada por menor inflación al productor

La sesión de hoy estuvo marcada por un nuevo dato de inflación más débil de lo esperado, lo que impulsó a las acciones y a los bonos y redujo las expectativas de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal en el corto plazo. El S&P 500 avanzó por segunda jornada consecutiva, los bonos del Tesoro a corto plazo lideraron las ganancias y el dólar se debilitó, aunque los semiconductores quedaron rezagados. La caída de los costos energéticos ayudó a moderar la inflación mayorista, mientras que los riesgos geopolíticos siguieron elevados por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: El conflicto entre Estados Unidos e Irán continuó escalando, con cinco días consecutivos de ataques estadounidenses contra objetivos militares, costeros y estratégicos en territorio iraní, mientras el presidente Donald Trump advirtió que las operaciones podrían intensificarse y ampliarse hacia infraestructuras energéticas y de transporte si Teherán no retoma las negociaciones. Irán rechazó cualquier diálogo inmediato, denunció la muerte de civiles y militares, y respondió con ataques contra bases e instalaciones estadounidenses en varios países del Golfo Pérsico , además de amenazar las exportaciones regionales de petróleo y gas y reivindicar su control sobre el estrecho de Ormuz . La situación permanece marcada por la ausencia de señales de desescalada, el fortalecimiento del discurso nacionalista iraní y el creciente riesgo de que la confrontación afecte la seguridad regional , el comercio marítimo y la economía mundial .

Estados Unidos: Los datos de inflación mayorista de junio mostraron una moderación mayor de la esperada, con una caída mensual del 0,3% en el índice de precios al productor y una desaceleración de sus principales medidas subyacentes, lo que sugiere una reducción de las presiones inflacionarias . Al mismo tiempo, el índice manufacturero Empire State mejoró con fuerza en julio, superando ampliamente las previsiones. Por su parte, el Libro Beige de la Reserva Federal señaló que la actividad económica creció a un ritmo ligero o moderado en la mayoría de los distritos, mientras el empleo mostró avances limitados y los precios aumentaron de forma moderada, aunque persiste una elevada incertidumbre relacionada con los costes del combustible.

Canadá: El Banco de Canadá mantuvo su tasa de interés en el 2,25% , en línea con las expectativas, y eliminó de su comunicado las referencias tanto a futuros recortes como a posibles subidas consecutivas. La institución destacó que las fuentes de crecimiento económico se están ampliando y que el consumo continúa mostrando solidez. No obstante, el gobernador Tiff Macklem advirtió que un nuevo aumento de los precios del petróleo , capaz de intensificar las presiones inflacionarias , podría obligar al banco central a aplicar incrementos consecutivos de las tasas para mantener la inflación bajo control.

Petróleo: Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos descendieron a su nivel más bajo en casi cuatro décadas, aumentando la preocupación sobre la capacidad de respuesta ante posibles interrupciones del suministro. En Rusia , los continuos ataques ucranianos con drones contra instalaciones energéticas obligaron a varias refinerías a reducir o detener sus operaciones, impulsando los precios internos de la gasolina y el diésel . Entre el 7 y el 13 de julio, los precios minoristas promedio alcanzaron 75,84 rublos por litro para la gasolina y 91,21 rublos por litro para el diésel.

Oro: El oro recuperó terreno después de que los datos de precios al productor de Estados Unidos mostraran una inflación menor de la prevista, reduciendo parcialmente las expectativas de una subida inmediata de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal . La disminución de los costes energéticos contribuyó a moderar las presiones inflacionarias , lo que podría otorgar al banco central estadounidense mayor margen para mantener sin cambios su política monetaria durante más tiempo.

Bitcoin: Bitcoin superó nuevamente los 65.000 dólares , apoyado por la recuperación de la demanda institucional y por las primeras entradas netas registradas en los fondos cotizados al contado de Estados Unidos después de ocho semanas consecutivas de salidas. Este cambio en los flujos de inversión fortaleció el sentimiento del mercado y favoreció el repunte de la principal criptomoneda .

Acciones: Las compañías refinadoras de petróleo se beneficiaron de un fuerte aumento de los márgenes de procesamiento, con el margen de refinación WTI 3-2-1 alcanzando un récord de 59 dólares por barril. Este indicador, que mide la rentabilidad obtenida al transformar crudo en gasolina, diésel y combustible para aviones, casi se ha triplicado, reflejando condiciones excepcionalmente favorables para las refinerías y mejores perspectivas de beneficios para las empresas del sector.

Análisis US100

El precio mantiene una estructura de canal alcista de corto plazo, aunque durante la sesión se observó presión bajista hacia la parte baja del canal. Desde esa zona, el mercado logró encontrar soporte y desarrollar un rebote.

El soporte inmediato se ubica en torno a los 29.304 puntos, nivel que coincide con la parte baja del canal y que pasa a ser la referencia clave de corto plazo. Mientras el precio se mantenga sobre esta zona, podría intentar extender el movimiento hacia las resistencias de 30.324 y 30.599 puntos. En cambio, una pérdida del canal y del soporte mencionado podría reactivar la presión bajista, con una siguiente zona de apoyo relevante en torno a los 28.906 y 28.580 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

​​​​​El precio se mantiene contenido entre el soporte de los 4.013 y una zona de resistencia de corto plazo, manteniendo una estructura lateral dentro del rango reciente. En este contexto, el soporte de los 4.013 continúa siendo la referencia técnica más relevante para evaluar la estabilidad del movimiento.

Si el precio logra sostenerse sobre este nivel y supera su directriz bajista, podría desarrollar una recuperación hacia la zona de resistencia en torno a los 4.137. En cambio, una pérdida de los 4.013 abriría la puerta a una continuidad de la presión bajista, con un soporte relevante ubicado en la región de los 3.943.



Fuente: xStation5