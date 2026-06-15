Cierre de mercado: Nasdaq se dispara 3% y Dow Jones marca máximos históricos

La sesión de hoy estuvo marcada por un fuerte repunte de los activos de riesgo tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que elevó las expectativas de una reducción de las tensiones geopolíticas y de la reapertura del estrecho de Ormuz. Las acciones, las criptomonedas y los metales preciosos avanzaron, mientras que el petróleo cayó con fuerza y el dólar se mantuvo estable. En Wall Street, el Nasdaq 100 destacó con una subida superior al 3% y el Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico, en una jornada impulsada por el optimismo de los inversores ante la posibilidad de mayor estabilidad en los mercados energéticos globales.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: La jornada estuvo marcada por el nuevo acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que según Trump impedirá que Teherán desarrolle armas nucleares e incluirá amplias facultades de supervisión y aplicación. El levantamiento de sanciones dependerá del cumplimiento iraní, sin pagos ni ayuda económica por la firma del pacto. Además, la reapertura del estrecho de Ormuz será gradual por la presencia de minas, aunque ya comienzan a moverse algunos barcos y se espera una normalización del tráfico en una o dos semanas.

Estados Unidos: Los datos macroeconómicos mostraron señales mixtas. La producción manufacturera se mantuvo sin cambios frente al avance esperado del 0,3%, mientras que la producción industrial subió apenas un 0,1%, por debajo de las previsiones. La utilización de la capacidad se situó en línea con lo esperado, en el 76,2%, pero el índice inmobiliario NAHB cayó a 35 puntos, reflejando cierta debilidad en la confianza del sector constructor.

Brasil: Los economistas brasileños elevaron sus previsiones de inflación y tasa de interés hasta 2028 antes de la próxima reunión del banco central, reduciendo las expectativas de una flexibilización monetaria agresiva. La tasa Selic se espera ahora en el 13,75% a finales de este año, con una trayectoria de descenso más gradual hacia el 12% en 2027 y el 10,25% en 2028.

Perú: La economía peruana creció un 3,73% interanual en abril, ligeramente por encima de lo esperado, apoyada por el buen desempeño de la construcción, las ventas minoristas y la manufactura. Destacó especialmente la expansión del 12,88% en construcción, junto con avances del 7,31% en comercio minorista y del 2,17% en la industria manufacturera.

Petróleo: Los precios del Brent y el WTI cayeron con fuerza tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que reduce las primas de riesgo geopolítico sobre el crudo. En paralelo, los precios de la gasolina en EE. UU. muestran señales de moderación, mientras que la Reserva Estratégica de Petróleo se sitúa cerca de 349 millones de barriles, uno de sus niveles más bajos desde 1983, limitando la capacidad de respuesta ante futuras interrupciones de suministro.

Plata: La plata avanzó un 4,5% y mantiene señales técnicas alcistas tras formar un posible doble suelo y superar la media móvil de 200 días. El movimiento refuerza la posibilidad de una recuperación hacia la zona de resistencia de 73–74 dólares por onza, apoyada además por una estacionalidad históricamente favorable durante el verano.

Acciones: SpaceX extendió las ganancias tras su debut bursátil, consolidándose entre las compañías públicas más valiosas del mundo, mientras que Fox acordó la compra de Roku por unos 22.000 millones de dólares, incluyendo deuda. Además, Salesforce anunció la adquisición de Fin, especializada en agentes de atención al cliente impulsados por IA, por aproximadamente 3.600 millones de dólares.

Análisis US100

El precio mantiene una estructura alcista y continúa consolidándose por encima del soporte de los 30.255 puntos. Mientras esta zona siga siendo respetada, el movimiento conserva un sesgo favorable y deja abierta la posibilidad de una nueva extensión hacia los máximos históricos previos, ubicados en torno a los 30.814 puntos.

En cambio, una pérdida del soporte de los 30.255 puntos sería una señal de mayor debilidad y podría dar paso a un movimiento correctivo más amplio, con una referencia de soporte relevante en la región de los 29.779 puntos.

Análisis GOLD

Fuente: xStation

El oro se mantiene sobre los 4.219, actualmente realiza un pullback luego de la ruptura de sus medias móviles de largo plazo. En este contexto, la zona de los 4.219 continúa siendo el soporte clave de corto plazo y la principal referencia para evaluar la solidez del movimiento actual.

Si el precio logra sostenerse sobre este nivel, podría extender la recuperación hacia la resistencia relevante de los 4.477. En cambio, una pérdida de este soporte alertaría de una reanudación de la presión bajista, con un soporte más relevante en torno a los 4.025.





Fuente: xStation5

