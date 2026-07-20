Cierre de mercado: Petróleo sube y vuelve a elevar la volatilidad del mercado

La volatilidad dominó la sesión y provocó una caída de las acciones ante el temor a una mayor escalada de las tensiones en Oriente Medio. El petróleo cerró en torno a los 83 dólares por barril, impulsando al alza los rendimientos de los bonos y reforzando las preocupaciones inflacionarias. El nerviosismo aumentó después de que Donald Trump endureciera su tono y advirtiera que Irán pagaría por la muerte de soldados estadounidenses, mientras los insurgentes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, prometieron bloquear a Arabia Saudita en el mar Rojo, manteniendo elevados los riesgos geopolíticos y la presión sobre los mercados.

Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: La escalada entre Estados Unidos e Irán continúa con nuevos ataques, un aumento de las bajas y mayores riesgos para la navegación en el estrecho de Ormuz , donde dos petroleros de propiedad griega fueron alcanzados. Trump advirtió que Irán pagará por la muerte de soldados estadounidenses, mientras Teherán mantiene sus represalias contra objetivos regionales. En paralelo, mediadores propusieron un alto el fuego de diez días y la reanudación de las negociaciones. La tensión también aumentó tras el anuncio de los hutíes de imponer un embargo marítimo contra buques saudíes.

Estados Unidos: El índice líder de Estados Unidos registró una variación mensual del -0,2 % , por debajo de la previsión del -0,1 % y frente al 0,1 % del periodo anterior. Además, el tipo de interés semanal medio de las hipotecas a tasa fija a 30 años alcanzó el 6,55 % , su nivel más alto en casi un año, lo que está elevando los costes de la vivienda y reduciendo el interés de los compradores. Según Freddie Mac , este es el nivel más elevado desde la semana finalizada el 27 de agosto de 2025 , cuando la tasa se situó en el 6,56 % . Desde mediados de mayo, las tasas hipotecarias se han mantenido de forma constante alrededor del 6,5 % .

Canadá: El índice de precios al consumidor de Canadá cayó un 0,4 % mensual , frente al descenso del 0,2 % previsto y al aumento del 1,0 % registrado anteriormente. En términos interanuales, la inflación se situó en el 2,8 % , ligeramente por debajo de la previsión del 2,9 % y del 3,2 % previo. Por su parte, el IPC subyacente del Banco de Canadá descendió hasta el 2,1 % interanual , desde el 2,2 % del periodo anterior.

Reino Unido: El primer ministro británico, Andy Burnham , afirmó que mantendrá sin cambios el apoyo del Reino Unido a Ucrania y anunció que presentará este año un nuevo plan a diez años para Gran Bretaña , basado en un nuevo modelo político y económico. Sus declaraciones sobre el uso de toda la flexibilidad posible dentro de las normas de endeudamiento y gasto generaron preocupación entre los inversores por un posible aumento de la deuda pública . Como resultado, los bonos del Gobierno británico cayeron, los rendimientos a largo plazo alcanzaron su nivel más alto desde finales de mayo y la libra esterlina se depreció. Asimismo, John Healey fue nombrado ministro de Hacienda.

Europa: El índice de precios al productor de Alemania registró una caída mensual del 0,3 % en junio, frente al descenso del 0,2 % previsto y al aumento del 0,3 % del periodo anterior. En términos interanuales, el indicador avanzó un 1,8 % , por debajo del 2,2 % registrado previamente.

India: El Banco de la Reserva de la India vendió dólares en los mercados nacionales e internacionales para respaldar a la rupia , después de que la moneda se debilitara hasta aproximarse a mínimos históricos. La rupia cayó un 0,2 % , hasta situarse en 96,4575 unidades por dólar , cerca del mínimo histórico de 96,9650 . Las autoridades también han flexibilizado las normas para las inversiones en bonos nacionales y han promovido los depósitos en dólares de ciudadanos indios no residentes.

Petróleo: El precio promedio nacional de la gasolina regular de 87 octanos en Estados Unidos volvió a superar los 4 dólares por galón , mientras Estados Unidos e Irán entraban en su noveno día de ataques recíprocos. Los precios del petróleo fluctuaron ante el agravamiento del conflicto en Oriente Medio y los intentos diplomáticos para lograr una pausa en las hostilidades. El grupo hutí de Yemen , respaldado por Irán , anunció una prohibición al tráfico marítimo procedente de Arabia Saudí , lo que supone una posible amenaza para la ruta comercial del mar Rojo y para las exportaciones de crudo saudíes . Paralelamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní confirmó que había recibido propuestas de mediadores para detener los ataques.

Oro: El oro se estabilizó después de que la escalada de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana fuera seguida por informaciones sobre posibles esfuerzos de mediación. Al mismo tiempo, los operadores evaluaron la posibilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés para contener las presiones inflacionarias .

Acciones: BlackRock lidera una financiación de 12.000 millones de dólares para desarrollar nuevos centros de datos en Texas. Por otra parte, las visitas a los restaurantes Taco Bell disminuyeron tras un brote de ciclosporiasis vinculado con la lechuga suministrada por Taylor Farms, lo que llevó a la cadena a retirar voluntariamente este producto de sus establecimientos en Estados Unidos. Además, las acciones de Alphabet subieron después de que se informara que la compañía está desarrollando Frozen v2, un chip para servidores destinado a optimizar el funcionamiento de su modelo de inteligencia artificial Gemini y acelerar la respuesta a las consultas, cuya implementación podría comenzar en 2028.

Análisis US100

El precio no ha logrado mantenerse sobre su media móvil de largo plazo y actualmente cotiza por debajo de esta referencia. Además, el MACD mantiene un momentum bajista, lo que refuerza una lectura de debilidad en el corto plazo. En este contexto, el soporte relevante se ubica en torno a los 28.423 puntos.

Si el precio logra sostenerse sobre este nivel, podría desarrollar una estructura correctiva hacia la zona de los 29.596 puntos. En cambio, una pérdida del soporte de los 28.223 puntos podría dar continuidad a la presión bajista, con un soporte de mayor relevancia ubicado en torno a los 27.034 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El precio se ha mantenido dentro de una estructura de rango, conservando una secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Hasta ahora, no ha logrado superar su directriz bajista, aunque se mantiene sobre su último punto pivote relevante en torno a los 3.957 puntos. Por ello, esta zona continúa siendo el soporte clave de corto plazo.

Si el precio logra consolidarse sobre los 3.957 puntos, podría extender el movimiento correctivo hacia la zona de los 4.101 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría acelerar nuevamente la presión bajista, con un soporte de mayor relevancia ubicado en la región de los 3.890 puntos.



Fuente: xStation5